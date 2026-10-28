Prediksi Skor Genoa vs Juventus di Serie A: Si Nyonya Tua Incar Kemenangan

JawaPos.com – Juventus akan bertandang ke markas Genoa pada pekan kesembilan Serie A 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Luigi Ferraris, Kamis (29/10/2026) pukul 02.45 WIB.

Kedua tim sama-sama membawa modal kemenangan dari pertandingan sebelumnya, sehingga duel diperkirakan berjalan cukup menarik.

Juventus datang dengan kepercayaan diri yang mulai membaik setelah mengalahkan Lecce dengan skor 2-0 pada akhir pekan lalu. Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi tim asuhan Luciano Spalletti yang sedang berusaha menjaga konsistensi di kompetisi domestik.

Sebelum kemenangan itu, Juventus sempat mengalami periode sulit. Mereka kalah 0-3 dari Lazio di Serie A dan bermain imbang 2-2 saat menghadapi Rennes di Liga Europa. Dua hasil tersebut membuat Juventus harus segera menemukan kembali permainan terbaiknya jika ingin bersaing di papan atas.

Kemenangan atas Lecce setidaknya memberikan dorongan positif bagi Bianconeri. Weston McKennie dan Douglas Luiz menjadi pencetak gol dalam pertandingan tersebut. Juventus mampu memanfaatkan peluang dengan baik dan menjaga gawang mereka tetap aman hingga peluit akhir.

Meski demikian, pekerjaan Juventus belum selesai. Mereka masih berada di peringkat ketujuh klasemen sementara dengan koleksi 14 poin dari delapan pertandingan. Tambahan tiga poin dari markas Genoa akan menjadi kesempatan untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga jarak dengan tim-tim di atasnya.

Di sisi lain, Genoa juga tidak ingin kehilangan momentum. Tim besutan Daniele De Rossi itu baru saja meraih kemenangan tipis 1-0 atas Venezia. Gol Mikael Ellertsson memastikan tiga poin bagi Genoa sekaligus memberikan suntikan kepercayaan diri menjelang kedatangan Juventus.

Genoa saat ini menempati peringkat ke-16 klasemen. Posisi tersebut membuat mereka masih harus bekerja keras untuk menjauh dari zona bawah. Namun, performa dalam beberapa pertandingan terakhir menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Genoa berhasil mengumpulkan tujuh poin dari lima laga terakhir, sebuah catatan yang bisa menjadi bekal untuk menghadapi Juventus.