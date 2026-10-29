Selamatkan Manchester City di Carabao Cup, Rulli Dipuji Enzo Maresca

JawaPos.com - Manchester City melaju ke perempat final Carabao Cup 2026/2027 setelah menyingkirkan Brighton & Hove Albion lewat adu penalti dengan skor 4-3 di Etihad Stadium, Kamis (29/10). Kiper pelapis Geronimo Rulli menjadi pahlawan The Citizens setelah menggagalkan dua tendangan penalti lawan.

Kemenangan itu diraih setelah kedua tim bermain imbang 2-2 selama 90 menit. Manchester City yang berstatus juara bertahan harus dua kali mengejar ketertinggalan sebelum memastikan tiket ke babak berikutnya.

Drama adu penalti berlangsung menegangkan setelah Mateo Kovacic gagal menjalankan tugasnya sebagai eksekutor ketiga Manchester City. Tendangannya berhasil digagalkan Jason Steele sehingga Brighton sempat berada dalam posisi menguntungkan. Namun, Geronimo Rulli tampil kokoh di bawah mistar City. Kiper asal Argentina itu menggagalkan tendangan Yasin Ayari dan Lewis Dunk.

Pelatih Manchester City Enzo Maresca pun memberikan apresiasi kepada Geronimo Rulli atas penampilannya. Menurut Maresca, sang kiper tidak hanya tampil baik ketika menghadapi adu penalti, tetapi juga selama pertandingan berlangsung. “Selain penalti, secara keseluruhan dia tampil bagus,” ujar Maresca.

Pelatih asal Italia itu menilai pertandingan terasa sulit karena Brighton menerapkan permainan agresif dengan penjagaan satu lawan satu. “Pada babak pertama, kami lebih sering mengirim bola panjang kepada Floyd, sedangkan pada babak kedua kami bermain melalui operan-operan pendek. Dia juga melakukan satu penyelamatan bagus. Penampilannya bagus,” lanjutnya.

Geronimo Rulli sendiri baru mencatatkan penampilan keduanya bersama Manchester City. Meski tampil apik, Maresca memastikan Rulli tidak akan menjadi pilihan utama saat Manchester City kembali menghadapi Brighton di Premier League pada Sabtu (31/10). “Dia bekerja dengan baik, tetapi dia tahu persis perannya. Tidak ada keraguan sama sekali. Pada Sabtu, Gigio [Gianluigi Donnarumma] ditambah 10 pemain lainnya,” kata Maresca.

Maresca juga mengungkapkan bahwa Manchester City belum pernah secara khusus menjalani latihan adu penalti sejak dirinya ditunjuk menggantikan Pep Guardiola. Oleh sebab itu, keberhasilan menyingkirkan Brighton lewat babak tos-tosan menjadi hasil yang memuaskan bagi sang pelatih.

“Sejak saya berada di sini, kami belum pernah berlatih adu penalty. Mereka semua pemain yang bagus, tetapi hal seperti ini selalu bisa terjadi. Pemain yang mencetak gol selama pertandingan, dalam hal ini Kovacic, justru gagal mengeksekusi penalti,” ungkap Maresca.