Newcastle United Kalah 1-3, Everton Lolos ke Perempat Final Carabao Cup

Thierno Barry catatkan gol ketujuh bersama Everton. (Instagram/@everton)
JawaPos.com - Everton memastikan langkah ke perempat final Carabao Cup 2026/2027 setelah mengalahkan Newcastle United dengan skor 3-1 di Hill Dickinson Stadium, Jumat (30/10).
Everton tampil efektif meski sempat mendapatkan tekanan dari Newcastle pada awal pertandingan.
Harvey Barnes lebih dahulu menguji kiper Everton Jordan Pickford lewat sundulan. Pickford kemudian menggagalkan peluang Joe Willock dan Fabian Schar.
Sementara itu, Vitalii Mykolenko melakukan blok penting untuk menghentikan tembakan Jacob Ramsey.
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Meskipun demikian, Everton perlahan mulai menemukan ritme permainan. Hayden Hackney sebenarnya berpeluang membawa tuan rumah unggul pada menit ke-20 setelah menerima umpan silang Mykolenko. Namun, penyelesaian sang gelandang masih belum sempurna.
Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-34. Berawal dari kesalahan lini pertahanan Newcastle, Tyrique George memberikan tekanan kepada Amar Dedic hingga menghasilkan sapuan yang buruk.
Bola lalu jatuh ke kaki Hackney yang langsung mengirimkan umpan kepada James Garner.
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Dari luar kotak penalti, Garner melepaskan tembakan mendatar ke sudut jauh gawang yang tidak mampu dijangkau kiper Newcastle.
Gol itu menjadi yang pertama bagi Garner sejak Januari 2026 sekaligus membawa Everton unggul 1-0.
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