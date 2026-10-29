Arsenal Akan Ajukan Banding atas Kartu Merah Max Dowman

Arsenal dikabarkan akan mengajukan banding atas kartu merah Max Dowman saat menghadapi Fleetwood Town. The Gunners berharap sang pemain muda bisa tersedia untuk laga melawan Liverpool. (Instagram/@afcupdates1)
JawaPos.com - Arsenal dikabarkan berencana mengajukan banding atas kartu merah yang diterima Max Dowman saat menghadapi Fleetwood Town dalam pertandingan Carabao Cup, Selasa malam.
Klub asal London Utara itu berharap keputusan banding dapat keluar sebelum mereka kembali beraksi di Premier League melawan Liverpool pada Minggu.
Pemain berusia 16 tahun tersebut diusir dari lapangan setelah menendang Harrison Neal pada menit ke-85. Insiden itu terjadi setelah Dowman menerima tekel keras dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 sebelum Arsenal akhirnya tersingkir melalui adu penalti.
Melansir ESPN, menurut laporan Press Association dan sejumlah media lainnya, Arsenal berencana mengajukan banding atas keputusan wasit tersebut. Dokumen banding harus diserahkan kepada Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) paling lambat pukul 13.00 pada Kamis.
Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, sempat berbicara singkat dengan Dowman ketika pemain muda itu meninggalkan lapangan di Highbury.
Kekalahan dari Fleetwood menjadi hasil mengecewakan bagi Arsenal, yang melakukan sembilan perubahan dalam susunan pemain. Performa mereka pada babak pertama kurang meyakinkan hingga Aaron Loupalo-Bi membawa tuan rumah unggul pada menit ke-21.
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Arsenal kemudian memasukkan Martin Odegaard pada babak kedua. Viktor Gyökeres tidak membutuhkan waktu lama untuk menyamakan kedudukan, tetapi kartu merah Dowman membuat situasi semakin sulit bagi The Gunners.
Pertandingan berlanjut ke adu penalti setelah kedua tim gagal mencetak gol tambahan. Kiper Fleetwood, Jay Lynch, tampil gemilang untuk membantu timnya mengamankan kemenangan, sementara bek berusia 19 tahun, Conor Haughey, turut mencuri perhatian lewat penampilannya.
Kegagalan tersebut terasa semakin menyakitkan bagi Arsenal karena mereka sebelumnya memiliki peluang untuk melaju lebih jauh dalam kompetisi. Tendangan penalti Bruno Guimarães yang berhasil digagalkan juga menjadi bagian dari rangkaian momen yang mengantarkan Fleetwood ke perempat final.
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