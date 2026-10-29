Sejarah Upset League Cup: Saat Klub Kecil Mempermalukan Tim Elite Inggris

JawaPos.com - League Cup atau Carabao Cup dikenal sebagai salah satu kompetisi sepak bola Inggris yang kerap menghadirkan hasil di luar dugaan.

Format turnamen yang mempertemukan klub-klub dari berbagai kasta membuat tim yang kurang diunggulkan memiliki kesempatan untuk menantang raksasa Premier League.

Dalam kompetisi ini, reputasi besar tidak selalu menjamin kemenangan, sehingga setiap pertandingan dapat menghadirkan cerita yang mengejutkan.

Salah satu kejutan bersejarah terjadi ketika Bradford City, yang saat itu berlaga di League Two, menyingkirkan Arsenal melalui adu penalti pada perempat final musim 2012/2013.

Hasil tersebut menjadi bukti bahwa klub dari divisi lebih rendah mampu memberikan perlawanan sengit kepada tim dengan sumber daya dan pengalaman lebih besar.

Momen serupa juga pernah terjadi ketika MK Dons menghancurkan Manchester United dengan skor 4-0 pada 2014.

Kejutan lain tercipta ketika Northampton Town menyingkirkan Liverpool melalui adu penalti pada 2010.