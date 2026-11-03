Duel Seru PSMS Medan vs Persija Jakarta Berakhir Imbang 1-1 di League Cup 2026/2027

JawaPos.com - Duel PSMS Medan kontra Persija Jakarta berakhir tanpa pemenang setelah bermain imbang 1-1 pada laga pertama Grup A League Cup 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Selasa (3/11) malam WIB.

Persija Tampil Dominan, Figo Dennis Cetak Gol Indah di Babak Pertama Kedua kesebelasan tampil terbuka sejak menit awal dengan saling jual beli serangan.

PSMS Medan dan Persija kerap melancarkan serangannya, namun belum ada peluang emas yang tercipta dalam 10 menit jalannya laga.

Persija kemudian menciptakan peluang emas pada menit ke-13 lewat aksi Victor Dethan.

Namun sayang, tendangan yang dilesakkan Dethan masih mampu ditepis kiper PSMS Medan M. Natshir, sehingga hanya berujung sepak pojok.

Berselang satu menit, PSMS Medan langsung menciptakan peluang terbaik lewat skema umpan panjang yang langsung mengarah ke Zaki Alim.

Akan tetapi, tendangan Zaki Alim masih sangat lemah sehingga mudah ditangkap kiper Persija, Aqil Savik.