Geronimo Rulli Percaya Diri Tepis Penalti, Manchester City Singkirkan Brighton di Carabao Cup

JawaPos.com - Kepercayaan diri Geronimo Rulli membuat dirinya menjadi pahlawan Manchester City saat mengalahkan Brighton and Hove Albion di putaran keempat Carabao Cup. Laga yang berakhir dengan skor 2-2 (adu penalti 4-3) tersebut dimainkan di Etihad Stadium, Kamis (29/10/2026).

Saat laga harus diselesaikan melalui adu penalti, Geronimo Rulli tidak merasakan tekanan. Para suporter menjadi alasan dia tidak merasakan hal tersebut.

"Bagi saya, ini adalah momen saya. Dalam situasi seperti ini, saya tidak merasakan tekanan, saya mencoba bermain juga bersama para penggemar kami. Bagi saya, mereka sangat penting dalam momen-momen seperti ini," kata Geronimo Rulli yang dikutip laman resmi Manchester City, Kamis (29/10/2026).

Kiper 34 tahun tersebut juga merasa percaya diri ketika menghadapi adu penalti. Bahkan, Rulli berkata kepada Enzo Fernandez bahwa dia akan menepis dua penalti yang akhirnya terbukti ketika sukses menggagalkan penalti Yasin Ayari dan Lewis Dunk.

“Saya tahu saya bisa menyelamatkan penalti apa pun. Sebelum pertandingan, saya berbicara dengan Enzo Fernández dan mengatakan kepadanya bahwa jika sampai adu penalti, saya akan menyelamatkan dua penalti. Saya merasa percaya diri, saya merasa sangat nyaman dalam situasi seperti ini. Saya siap membantu," ujar Rulli.

Para suporter di Etihad Stadium memiliki peran ketika Mateo Kovacic gagal mengeksekusi penaltinya. Saat itu, Rulli merasa dukungan suporter yang membuatnya mampu menepis dua penalti.

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“Pada saat Mateo gagal mencetak gol dan saya berhasil menyelamatkan, saat itulah para penggemar mencoba membantu kami dan saya mencoba bermain dengan semangat itu. Itu memberi kami energi dan kepercayaan diri. Sangat sulit untuk kalah ketika kami memiliki semua penggemar bersama kami. Malam ini, bagi saya, mereka adalah salah satu momen terbaik di stadion," pungkas Geronimo Rulli.

Keberhasilan Geronimo Rulli menepis penalti, membuat Manchester City melaju ke babak perempat final. Di babak tersebut, tim asuhan Enzo Maresca akan menghadapi Bradford City.