Gerónimo Rulli Tinggalkan Marseille dan Bergabung Manchester City dengan Kontrak hingga 2028

JawaPos.com – Manchester City resmi mendatangkan kiper asal Argentina, Gerónimo Rulli, dari Olympique de Marseille untuk memperkuat opsi penjaga gawang mereka.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (9/8), Rulli menandatangani kontrak bersama klub Inggris tersebut hingga Juni 2028 setelah kepindahan James Trafford membuat Manchester City membutuhkan tambahan pemain di posisi penjaga gawang.

Marseille dilaporkan menerima biaya transfer sekitar EUR 3,5 juta atau setara dengan Rp63 miliar dari kesepakatan tersebut.

Kedatangan Rulli diharapkan memberikan persaingan bagi Gianluigi Donnarumma sekaligus menambah pengalaman di sektor penjaga gawang Manchester City.

Pemain berusia 34 tahun tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi Eropa dan konsisten menjadi bagian dari tim nasional Argentina dalam beberapa tahun terakhir.

Kehadirannya menjadi bagian dari upaya Pep Guardiola memperkuat skuad Manchester City menjelang persaingan memperebutkan gelar Liga Primer Inggris.

Kepindahan ke Manchester City kini memberikan Rulli kesempatan untuk kembali bersaing di level tertinggi sekaligus mendapatkan menit bermain bersama salah satu klub besar Eropa.

Rulli juga memiliki catatan prestasi yang membuat kedatangannya bernilai bagi Manchester City, termasuk memenangkan Liga Europa UEFA bersama Villarreal pada 2021.

Dalam final melawan Manchester United, ia menjadi pahlawan setelah menggagalkan penalti penentu David de Gea dalam adu penalti dan sebelumnya juga berhasil mencetak golnya sendiri.