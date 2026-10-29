Manchester City Lolos ke Perempat Final Carabao Cup Usai Singkirkan Brighton

Manchester City melaju ke perempat final Carabao Cup setelah mengalahkan Brighton 4-3 melalui adu penalti. Kiper Geronimo Rulli menjadi pahlawan dengan menggagalkan dua tendangan penalti lawan. (Instagram/@mancity)
JawaPos.com - Manchester City memastikan tempat di perempat final Carabao Cup setelah menyingkirkan Brighton melalui adu penalti di Stadion Etihad.
Setelah bermain imbang 2-2 selama waktu normal, The Citizens menang 4-3 dalam babak tos-tosan berkat penampilan gemilang kiper cadangan Geronimo Rulli.
Kiper asal Argentina tersebut menggagalkan dua tendangan penalti Brighton, masing-masing dari Yasin Ayari dan Lewis Dunk. Penyelamatan itu menjadi faktor penting yang membawa City melewati pertandingan ketat melawan sesama klub Premier League tersebut.
Baca Juga:Prediksi Skor Manchester City vs Brighton di Carabao Cup: The Seagulls Siap Melawan Tuan Rumah
Pertandingan berlangsung menarik meskipun kedua tim melakukan banyak perubahan dalam susunan pemain. City bahkan harus dua kali mengejar ketertinggalan sebelum akhirnya memaksakan adu penalti.
Melansir ESPN, Brighton membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Malick Yalcouyé. Gol tersebut membuat tim tamu berada di posisi yang menguntungkan, tetapi City berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir.
Mateo Kovacic mencetak gol penyeimbang untuk membawa tuan rumah kembali ke permainan. Namun, gelandang tersebut kemudian gagal mengeksekusi tendangan penalti dalam babak adu penalti.
Memasuki babak kedua, Brighton kembali menunjukkan ancaman. Georginio Rutter tampil impresif dan berhasil membawa tim tamu unggul untuk kedua kalinya.
Rutter bahkan hampir memperbesar keunggulan Brighton, tetapi tendangannya hanya membentur tiang gawang. Kegagalan tersebut menjadi salah satu momen penting yang membuat City tetap memiliki kesempatan untuk menyelamatkan pertandingan.
Manchester City akhirnya menyamakan kedudukan melalui situasi bola mati. Tendangan bebas Rayan Cherki membentur Vitor Reis sebelum masuk ke gawang Brighton, mengubah skor menjadi 2-2.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022