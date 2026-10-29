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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 29 Oktober 2026 | 19.02 WIB

Manchester City Lolos ke Perempat Final Carabao Cup Usai Singkirkan Brighton

Manchester City melaju ke perempat final Carabao Cup setelah mengalahkan Brighton 4-3 melalui adu penalti. Kiper Geronimo Rulli menjadi pahlawan dengan menggagalkan dua tendangan penalti lawan. (Instagram/@mancity) - Image

Manchester City melaju ke perempat final Carabao Cup setelah mengalahkan Brighton 4-3 melalui adu penalti. Kiper Geronimo Rulli menjadi pahlawan dengan menggagalkan dua tendangan penalti lawan. (Instagram/@mancity)

JawaPos.com - Manchester City memastikan tempat di perempat final Carabao Cup setelah menyingkirkan Brighton melalui adu penalti di Stadion Etihad.

Setelah bermain imbang 2-2 selama waktu normal, The Citizens menang 4-3 dalam babak tos-tosan berkat penampilan gemilang kiper cadangan Geronimo Rulli.

Kiper asal Argentina tersebut menggagalkan dua tendangan penalti Brighton, masing-masing dari Yasin Ayari dan Lewis Dunk. Penyelamatan itu menjadi faktor penting yang membawa City melewati pertandingan ketat melawan sesama klub Premier League tersebut.

Pertandingan berlangsung menarik meskipun kedua tim melakukan banyak perubahan dalam susunan pemain. City bahkan harus dua kali mengejar ketertinggalan sebelum akhirnya memaksakan adu penalti.

Brighton Dua Kali Unggul, City Selalu Membalas

Melansir ESPN, Brighton membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Malick Yalcouyé. Gol tersebut membuat tim tamu berada di posisi yang menguntungkan, tetapi City berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir.

Mateo Kovacic mencetak gol penyeimbang untuk membawa tuan rumah kembali ke permainan. Namun, gelandang tersebut kemudian gagal mengeksekusi tendangan penalti dalam babak adu penalti.

Memasuki babak kedua, Brighton kembali menunjukkan ancaman. Georginio Rutter tampil impresif dan berhasil membawa tim tamu unggul untuk kedua kalinya.

Rutter bahkan hampir memperbesar keunggulan Brighton, tetapi tendangannya hanya membentur tiang gawang. Kegagalan tersebut menjadi salah satu momen penting yang membuat City tetap memiliki kesempatan untuk menyelamatkan pertandingan.

Manchester City akhirnya menyamakan kedudukan melalui situasi bola mati. Tendangan bebas Rayan Cherki membentur Vitor Reis sebelum masuk ke gawang Brighton, mengubah skor menjadi 2-2.

Editor: Edi Yulianto
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