Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 28 Oktober 2026 | 21.52 WIB

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Brighton: Geronimo Rulli Siap Main 

Geronimo Rulli diperkirakan akan dimainkan saat Manchester City bersua Brighton. (Tribune Media) - Image

Geronimo Rulli diperkirakan akan dimainkan saat Manchester City bersua Brighton. (Tribune Media)

JawaPos.com-Manchester City bertemu Brighton and Hove Albion di putaran keempat Carabao Cup. Laga tersebut bakal dimainkan di Etihad Stadium, Kamis (29/10/2026) pukul 02.30 WIB. 

Enzo Maresca memastikan Gerónimo Rulli akan menjadi kiper di laga melawan Brighton and Hove Albion. Sang pelatih mengaku senang dengan performa kiper 34 tahun tersebut. 

"Ya [Rulli akan bermain besok]. Dia bagus. Sebelum saya tiba di sini, saya sempat berbicara dengannya, dia tahu perannya dan itu penting. Hari demi hari dia banyak membantu. Saat dia bermain, dia bagus dan besok dia akan bermain lagi," kata Enzo Maresca yang dikutip laman resmi Manchester City, Rabu (28/10/2026). 

Pelatih asal Italia tersebut mengatakan bahwa ada lima pemain yang diberikan hari libur setelah kekalahan melawan Aston Villa. Maresca berharap pemain-pemain tersebut bisa kembali ke performa terbaik setelah diberikan libur. 

“Setelah pertandingan melawan Villa, kami memberi lima pemain libur tiga hari. Erling, Elliot, Gigio, Ruben, dan Josko. Pergi berlibur. Libur tiga hari, pergi, lalu kembali. Energi penuh. Dari segi perencanaan, pertandingan-pertandingan itu jaraknya sangat dekat sehingga kami perlu melakukan beberapa perubahan. Kita masih punya satu sesi lagi, lalu kita akan memutuskan untuk besok," ujar Maresca. 

Manchester City akan menghadapi Brighton dalam dua kompetisi di Carabao Cup dan Liga Inggris pada 31 Oktober nanti. Menurut Maresca, tim asuhan Fabian Hurzeler merupakan tim yang sangat agresif dan baik dalam menyerang. 

"Pertama-tama, mereka bermain sangat baik jadi kedua pertandingan akan sulit. Mereka sangat berani, agresif, dan ketika menguasai bola, mereka menyerang dengan banyak pemain. Mereka menciptakan begitu banyak peluang. Kita perlu melakukan hal yang benar baik dalam menyerang maupun bertahan," pungkas Enzo Maresca. 

Prediksi susunan pemain Manchester City vs Brighton and Hove Albion

Meski memainkan beberapa pemain akademi, Manchester City tetap diperkuat beberapa pemain andalannya. Melansir Sports Mole, Marc Guehi masih mengawal lini belakang. Sementara Phil Foden dan Jeremy Doku membuat lini serang makin tajam. 

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Manchester City vs Brighton: The Citizens Diunggulkan Menang di Etihad - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Manchester City vs Brighton: The Citizens Diunggulkan Menang di Etihad

Rabu, 28 Oktober 2026 | 13.51 WIB

Prediksi Skor Aston Villa vs Manchester City: Rekor Sempurna The Citizens Diuji di Villa Park - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Aston Villa vs Manchester City: Rekor Sempurna The Citizens Diuji di Villa Park

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23.36 WIB

Gerónimo Rulli Tinggalkan Marseille dan Bergabung Manchester City dengan Kontrak hingga 2028 - Image
Sepak Bola Dunia

Gerónimo Rulli Tinggalkan Marseille dan Bergabung Manchester City dengan Kontrak hingga 2028

Senin, 10 Agustus 2026 | 03.18 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore