Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Brighton: Geronimo Rulli Siap Main 

Geronimo Rulli diperkirakan akan dimainkan saat Manchester City bersua Brighton. (Tribune Media)
JawaPos.com-Manchester City bertemu Brighton and Hove Albion di putaran keempat Carabao Cup. Laga tersebut bakal dimainkan di Etihad Stadium, Kamis (29/10/2026) pukul 02.30 WIB.
Enzo Maresca memastikan Gerónimo Rulli akan menjadi kiper di laga melawan Brighton and Hove Albion. Sang pelatih mengaku senang dengan performa kiper 34 tahun tersebut.
"Ya [Rulli akan bermain besok]. Dia bagus. Sebelum saya tiba di sini, saya sempat berbicara dengannya, dia tahu perannya dan itu penting. Hari demi hari dia banyak membantu. Saat dia bermain, dia bagus dan besok dia akan bermain lagi," kata Enzo Maresca yang dikutip laman resmi Manchester City, Rabu (28/10/2026).
Pelatih asal Italia tersebut mengatakan bahwa ada lima pemain yang diberikan hari libur setelah kekalahan melawan Aston Villa. Maresca berharap pemain-pemain tersebut bisa kembali ke performa terbaik setelah diberikan libur.
“Setelah pertandingan melawan Villa, kami memberi lima pemain libur tiga hari. Erling, Elliot, Gigio, Ruben, dan Josko. Pergi berlibur. Libur tiga hari, pergi, lalu kembali. Energi penuh. Dari segi perencanaan, pertandingan-pertandingan itu jaraknya sangat dekat sehingga kami perlu melakukan beberapa perubahan. Kita masih punya satu sesi lagi, lalu kita akan memutuskan untuk besok," ujar Maresca.
Manchester City akan menghadapi Brighton dalam dua kompetisi di Carabao Cup dan Liga Inggris pada 31 Oktober nanti. Menurut Maresca, tim asuhan Fabian Hurzeler merupakan tim yang sangat agresif dan baik dalam menyerang.
"Pertama-tama, mereka bermain sangat baik jadi kedua pertandingan akan sulit. Mereka sangat berani, agresif, dan ketika menguasai bola, mereka menyerang dengan banyak pemain. Mereka menciptakan begitu banyak peluang. Kita perlu melakukan hal yang benar baik dalam menyerang maupun bertahan," pungkas Enzo Maresca.
Meski memainkan beberapa pemain akademi, Manchester City tetap diperkuat beberapa pemain andalannya. Melansir Sports Mole, Marc Guehi masih mengawal lini belakang. Sementara Phil Foden dan Jeremy Doku membuat lini serang makin tajam.
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