Kalah dari Bournemouth, Alasan Michael Carrick Tak Turunkan Bruno Fernandes

JawaPos.com - Tekanan terhadap Michael Carrick semakin besar setelah Manchester United menelan kekalahan telak 0-3 dari Bournemouth pada Minggu (25/10).

Hasil mengecewakan di Old Trafford itu memperpanjang tren negatif Setan Merah yang baru mencatatkan satu kemenangan dalam delapan pertandingan terakhir.

Dalam pertandingan itu, Michael Carrick tidak memasukkan Bruno Fernandes dalam susunan pemain utama. Carrick bahkan tidak memainkan gelandang asal Portugal itu hingga pertandingan berakhir. Hal itu diduga berkaitan dengan kritik yang disampaikan sang kapten usai kalah telah 1-4 dari Como di Liga Champions.

Ketika ditanya mengenai alasannya tidak memainkan Bruno Fernandes, sang pelatih hanya menyampaikan bahwa hal itu wajar dalam setiap pertandingan.

“Dalam permainan, selalu ada saat-saat di mana Anda harus mengambil keputusan untuk mengubah jalannya pertandingan dan memberikan dampak. Keputusan-keputusan itulah yang kami ambil hari ini,” kata Carrick dikutip dari situs resmi klub.

Bournemouth membuka keunggulan lewat Rayan pada menit ke-38. Gol itu berawal dari tendangan bebas Justin Kluivert yang mengarah ke tiang jauh. Rayan yang berdiri tanpa pengawalan berhasil menyambut bola dengan tendangan voli untuk menaklukkan kiper Manchester United, Senne Lammens.

Hanya berselang lima menit, Bournemouth menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Kesalahan pertahanan kembali menghukum tuan rumah ketika Leny Yoro terpeleset saat berusaha mengantisipasi pergerakan Adrien Truffert.

Bek Bournemouth itu lalu merebut bola dan mengirimkan umpan kepada Marcus Tavernier yang dengan mudah menyelesaikannya menjadi gol.