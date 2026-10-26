Michael Carrick Tanggapi Kemungkinan Pemecatannya: Saya Mencintai Tempat Ini

Posisi Michael Carrick di Manchester United kian tertekan. (X/@ManUtd)
JawaPos.com - Manchester United menelan kekalahan telak 0-3 dari Bournemouth pada pekan kedelapan Liga Inggris di Old Trafford, Minggu (25/10).
Bournemouth mencetak tiga gol lewat Rayan pada menit ke-38, Marcus Tavernier pada menit ke-43, dan Evanilson pada menit ke-71. Kekalahan di kandang sendiri itu membuat posisi Michael Carrick semakin tertekan.
Dalam wawancara usai laga yang dilansir dari situs resmi klub, Michael Carrick mengakui pertandingan itu menjadi hari yang berat baginya. Carrick mengatakan Manchester United datang dengan target meraih kemenangan.
Namun, tekanan yang dirasakan para pemain membuat pertandingan berjalan tidak sesuai harapan.
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“Ya, pada akhirnya ini lebih dari sekadar sulit. Kami datang dengan tujuan memenangkan pertandingan, bermain bagus, serta memberikan respons dan reaksi. Saya pikir ada kecemasan dan ketegangan yang terasa. Para pemain turun ke lapangan dengan niat terbaik untuk menampilkan performa dan mendapatkan hasil, tetapi ini menjadi salah satu pertandingan yang tidak berjalan sesuai harapan,” ujar Carrick.
Menurut Carrick, situasi pertandingan semakin sulit setelah Manchester United kehilangan kendali permainan.
“Pertandingan menjauh dari kendali kami dan menjadi sangat sulit. Emosi di dalam stadion terasa jelas. Saya bisa merasakannya dari pinggir lapangan dan melihat perubahan dinamika yang terjadi. Saya harus mengatakan, ini sore yang penuh dengan perasaan campur aduk,” tuturnya.
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Carrick juga memberikan pembelaan terhadap kesalahan bek muda Leny Yoro yang terpeleset dan berkontribusi terhadap salah satu gol Bournemouth.
“Leny Yoro terpeleset untuk salah satu gol. Sejujurnya, saya juga merasa tendangan bebas yang diberikan terhadap Ayden Heaven cukup meragukan. Menurut saya, pada gol pertama itu bahkan tidak ada pemain lawan yang cukup dekat untuk membuat pelanggaran yang berujung pada tendangan bebas,” kata Carrick.
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