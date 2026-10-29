Martin Odegaard Minta Arsenal Segera Bangkit Usai Tersingkir dari Carabao Cup

Martin Odegaard meminta Arsenal segera melupakan kekalahan mengejutkan dari Fleetwood Town di Carabao Cup. The Gunners kini harus fokus menghadapi Liverpool di Anfield. (Instagram/@odegaard.98)
JawaPos.com - Kapten Arsenal, Martin Odegaard, mengingatkan rekan-rekan setimnya agar tidak berlarut-larut dalam kekecewaan setelah tersingkir secara mengejutkan dari Carabao Cup.
Kekalahan dari Fleetwood Town, tim League Two, menjadi pukulan bagi The Gunners yang tengah berusaha menjaga momentum positif di Premier League.
Arsenal harus mengakhiri perjalanan mereka di kompetisi tersebut setelah kalah dalam adu penalti pada Selasa malam. Kiper Fleetwood, Lynch, menjadi salah satu sosok penting dengan menggagalkan penalti Bruno Guimaraes, sebelum bek muda Conor Haughey tampil gemilang untuk membantu tuan rumah mengamankan tiket ke perempat final.
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Hasil tersebut menjadi salah satu kejutan terbesar dalam sejarah kompetisi. Arsenal datang dengan skuad yang tetap diisi sejumlah pemain berpengalaman, meskipun Mikel Arteta melakukan sembilan perubahan dalam susunan pemainnya.
Keputusan rotasi itu membuat permainan Arsenal pada babak pertama terlihat kurang terorganisasi. Mereka bahkan tertinggal lebih dahulu setelah Aaron Loupalo-Bi mencetak gol pada menit ke-21.
Masuknya Odegaard pada babak kedua memberikan perubahan signifikan terhadap permainan Arsenal. Gelandang asal Norwegia tersebut membantu mengendalikan tempo di lini tengah, sementara Viktor Gyokeres mencetak gol penyama kedudukan yang sekaligus menjadi gol pertamanya musim ini.
Arsenal kemudian memiliki sejumlah peluang untuk berbalik unggul, tetapi gagal memaksimalkannya. Situasi semakin sulit setelah Max Dowman menerima kartu merah pada menit ke-85. Lynch kembali melakukan dua penyelamatan penting pada masa tambahan waktu untuk memastikan pertandingan berlanjut ke adu penalti.
Melansir ESPN, Odegaard tidak berusaha menutupi kekecewaannya setelah Arsenal gagal melanjutkan perjalanan di Carabao Cup. Sang kapten mengakui bahwa timnya tidak menunjukkan kualitas permainan yang seharusnya mereka tampilkan.
"Sangat mengecewakan harus tersingkir," kata Odegaard. "Jelas, cara kami bermain tidak sesuai standar. Kami perlu bermain jauh lebih baik dari yang kami lakukan."
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