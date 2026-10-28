Lupakan Kekalahan dari Fleetwood, Martin Odegaard Pastikan Arsenal Bangkit Lawan Liverpool

Kapten Arsenal Martin Odegaard. (Dok. Martin Odegaard)
JawaPos.com - Martin Odegaard segera melupakan kekalahan Arsenal dari Fleetwood Town di putaran keempat Carabao Cup.
Laga yang berakhir dengan skor 1-1 (penalti 3-5) tersebut dimainkan di Highbury Stadium, Rabu (28/10).
Kalah dari Fleetwood Town dan tersingkir dari Carabao Cup diakui Martin Odegaard sangat mengecewakan.
Dia juga memberi selamat kepada tim tuan rumah yang berhasil lolos ke babak berikutnya.
"Sangat mengecewakan harus tersingkir. Jelas, cara kami bermain tidak sesuai standar. Kami perlu bermain jauh lebih baik daripada hari ini," tutur Martin Odegaard yang dikutip laman resmi, Rabu (28/10).
"Mengecewakan, tetapi selamat kepada Fleetwood dan kami sudah menantikan pertandingan berikutnya dan bangkit kembali," imbuh dia.
Gelandang timnas Norwegia tersebut mengakui Fletwood Town bermain lebih bagus.
Odegaard menilai permainan Arsenal juga tidak seperti level yang sering mereka tunjukkan.
"Mereka bermain bagus jadi kita harus memberi mereka pujian, tetapi saya pikir hari ini adalah tentang kita yang tidak berada di level kita, kita perlu bermain lebih baik," ungkap Odegaard.
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