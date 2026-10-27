Prediksi Skor Fleetwood vs Arsenal di Carabao Cup: The Gunners Bakal di Atas Angin!

JawaPos.com - Arsenal akan bertandang ke markas Fleetwood Town pada putaran keempat Carabao Cup 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Highbury Stadium, Fleetwood Rabu (28/10/2026) pukul 03.00 WIB.

The Gunners datang dengan modal positif dan berpeluang melanjutkan langkah mereka ke perempat final.

Perbedaan kualitas skuad membuat Arsenal lebih diunggulkan dalam pertandingan ini. Tim besutan Mikel Arteta tersebut tampil cukup konsisten sepanjang Oktober dan mampu menjaga persaingan di papan atas Premier League.

Sementara itu, Fleetwood Town yang berkompetisi di League Two harus menghadapi lawan dengan pengalaman dan kedalaman skuad yang lebih baik.

Meski demikian, Arsenal tetap perlu berhati-hati. Fleetwood sudah membuktikan kemampuannya dengan menyingkirkan sejumlah lawan dari kompetisi ini. Dukungan suporter tuan rumah juga bisa menjadi tambahan motivasi bagi tim berjuluk The Cod Army tersebut untuk memberikan perlawanan.

Arsenal memastikan tempat di putaran keempat setelah mengalahkan Ipswich Town dengan skor 4-2. Dalam pertandingan tersebut, Max Dowman tampil menonjol dengan mencetak dua gol. Pemain muda itu berpeluang kembali mendapatkan kesempatan bermain ketika Arteta melakukan rotasi untuk menghadapi jadwal yang cukup padat.

Performa Arsenal dalam beberapa pertandingan terakhir juga terbilang menjanjikan. Mereka tidak terkalahkan dalam lima pertandingan sepanjang Oktober, termasuk ketika bermain imbang 2-2 melawan Bayern Munchen di kompetisi Eropa. Teranyar, Arsenal menang 2-0 atas Everton pada lanjutan Premier League, Sabtu (24/10/2026).