Kejutan Besar! Fleetwood Kalahkan Arsenal 5-3 lewat Adu Penalti di Piala Liga Inggris

Gelandang Fleetwood Town Adam Murphy merayakan kemenangan atas Arsenal pada putaran keempat Piala Liga Inggris di Stadion Highbury, Fleetwood, Inggris, Selasa (27/10) waktu setempat. (X/@ftfc/Antara)
JawaPos.com - Fleetwood Town menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Arsenal melalui adu penalti pada putaran keempat Piala Liga Inggris di Stadion Highbury.
Berdasar catatan Liga Sepak Bola Inggris (EFL) yang dikutip dari Antara, pertandingan yang berlangsung Selasa (27/10) waktu setempat itu berakhir imbang 1-1 sebelum Fleetwood menang 5-3 melalui adu penalti.
Fleetwood membuka keunggulan melalui gol Aaron Loupalo-Bi, sedangkan Arsenal menyamakan kedudukan lewat Viktor Gyokeres.
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Arsenal harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-85 setelah pemain mudanya Max Dowman, menerima kartu merah langsung dari wasit.
Kemenangan tersebut membawa Fleetwood melaju ke perempat final Piala Liga Inggris yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Desember.
Fleetwood mengejutkan tim tamu melalui gol Loupalo-Bi pada menit ke-21 untuk membawa tuan rumah unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir.
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Memasuki babak kedua, Arsenal meningkatkan intensitas serangan dan berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Gyokeres pada awal babak kedua.
Arsenal kemudian kehilangan Dowman pada menit ke-85 setelah pemain sayap berusia 16 tahun itu mendapat kartu merah langsung karena tindakan tidak sportif.
Kedua tim tidak mampu mencetak gol tambahan hingga waktu normal berakhir sehingga pemenang harus ditentukan melalui adu penalti.
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