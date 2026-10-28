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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 28 Oktober 2026 | 13.51 WIB

Prediksi Skor Manchester City vs Brighton: The Citizens Diunggulkan Menang di Etihad

Manchester City menghadapi Brighton &amp; Hove Albion di Stadion Etihad dalam perebutan tiket perempat final Carabao Cup. (Manchester City)&nbsp; - Image

Manchester City menghadapi Brighton &amp; Hove Albion di Stadion Etihad dalam perebutan tiket perempat final Carabao Cup. (Manchester City)&nbsp;

JawaPos.com - Manchester City diprediksi menang 3-2 atas Brighton & Hove Albion dalam babak keempat Carabao Cup di Stadion Etihad, Kamis (29/10) pukul 02.30 WIB, demi mengamankan tempat di perempat final.

Kedua tim sama-sama ingin bangkit setelah menelan kekalahan di Premier League, sementara tuan rumah harus mengatasi rapuhnya pertahanan yang sudah kebobolan sembilan gol dalam empat laga terakhir.

Pertemuan ini menjadi laga pertama dari dua duel beruntun Manchester City dan Brighton & Hove Albion.

Keduanya akan kembali berhadapan di Premier League tiga hari setelah pertandingan Carabao Cup tersebut.

Manchester City Ingin Bangkit Setelah Kalah dari Aston Villa

Manchester City memasuki duel kontra Brighton & Hove Albion dengan misi merespons kekalahan 1-2 dari Aston Villa di Premier League.

Hasil di Villa Park itu mengakhiri rangkaian tujuh kemenangan beruntun The Citizens pada awal musim liga bersama pelatih Enzo Maresca.

Kekalahan tersebut membuat Manchester City gagal memecahkan rekor klub untuk kemenangan beruntun pada awal musim liga yang bertahan sejak 1897-1898.

Arsenal juga berhasil menyamai perolehan poin The Citizens di puncak klasemen Premier League.

Namun, pertandingan melawan Brighton & Hove Albion berlangsung di Carabao Cup sehingga hasilnya tidak memengaruhi jarak Manchester City dan Arsenal di klasemen liga.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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