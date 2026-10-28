Prediksi Skor Manchester City vs Brighton di Carabao Cup: The Seagulls Siap Melawan Tuan Rumah

JawaPos.com - Manchester City akan menjamu Brighton pada putaran keempat Carabao Cup 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Etihad, Kamis (29/10/2026) pukul 02.30 WIB. Duel tersebut dapat disaksikan melalui layanan live streaming Vidio.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan setelah mendapatkan hasil kurang memuaskan pada pertandingan terakhir di kompetisi masing-masing. Manchester City baru saja menelan kekalahan dari Aston Villa di Premier League, sedangkan Brighton harus mengakui keunggulan Liverpool.

Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus mengamankan tiket ke perempat final. Manchester City memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri, tetapi Brighton bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.

Manchester City harus menerima kenyataan pahit setelah kalah 1-2 dari Aston Villa pada Sabtu (24/10/2026). Hasil tersebut mengakhiri catatan sempurna mereka di Premier League sekaligus menggagalkan ambisi untuk mencatatkan rekor kemenangan beruntun pada awal musim.

Kekalahan itu juga memperlihatkan pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan oleh Enzo Maresca. Lini pertahanan Manchester City belum tampil konsisten setelah kebobolan sembilan gol dalam empat pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Catatan tersebut tentu menjadi perhatian menjelang pertandingan melawan Brighton. Apalagi, tim tamu memiliki pemain-pemain yang mampu memanfaatkan ruang kosong ketika lawan kehilangan keseimbangan dalam bertahan.

Meski demikian, Manchester City tetap memiliki modal positif di Carabao Cup. Mereka berhasil mengalahkan Norwich City dengan skor telak 5-0 pada putaran ketiga. Hasil itu menunjukkan bahwa The Citizens mempunyai kedalaman skuad yang cukup untuk bersaing di tengah jadwal pertandingan yang padat.

Sebagai salah satu klub tersukses dalam sejarah kompetisi ini, Manchester City juga punya alasan untuk serius memburu gelar. Mereka telah sembilan kali menjuarai ajang tersebut dan tentu ingin kembali melangkah jauh pada musim ini.