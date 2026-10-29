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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 29 Oktober 2026 | 16.26 WIB

Carrick dan Fernandes Berbaikan, Manchester United Siap Hadapi Chelsea!

Pelatih MU Michael Carrick. (X/@ManUtd) - Image

Pelatih MU Michael Carrick. (X/@ManUtd)

JawaPos.com - Michael Carrick dan Bruno Fernandes sudah berbaikan jelang laga melawan Chelsea. Hubungan keduanya sempat memanas setelah saling berbalas argumen di laga kekalahan melawan Como.

Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Michael Carrick dan Bruno Fernandes sudah saling bertemu. Mereka berbicara tentang masalah yang terjadi setelah laga melawan Como.

"Carrick dan kapten Bruno Fernandes telah bertemu langsung untuk menyelesaikan masalah setelah bintang Portugal itu dicadangkan selama 90 menit melawan Bournemouth, dan situasinya telah diklarifikasi. Bruno kini diperkirakan akan tampil melawan Chelsea pada hari Sabtu," tulis Fabrizio Romano di Instagram, Rabu (28/10/2026).

Setelah laga melawan Como, Bruno Fernandes mengkritik strategi Carrick yang membuat Manchester United tak berkutik dengan skor 1-4. Menurut sang kapten, seharusnya pelatih menerapkan pressing man to man.

"Ini adalah keputusan dari staf untuk tidak melakukan pressing man to man dan terkadang meninggalkan ruang di belakang dan mencoba merebut bola, menunggu mereka. Ini bukan pertama kalinya. Kami memulai dengan buruk dan mereka mencetak gol sangat cepat. Tidak banyak tekanan pada bola, tidak banyak pergerakan bagus dengan bola, tidak banyak hal yang berjalan sesuai keinginan kami," kata Bruno Fernandes setelah laga melawan Como yang dikutip dari Daily Mail.

"Kebobolan di awal pertandingan membuat kami memasuki pertandingan dengan suasana hati yang sudah kalah, sulit untuk keluar dari kondisi itu, mencoba untuk berani, menguasai bola dan menciptakan sesuatu. Jika kami tidak mampu melakukan itu, Akan sangat sulit untuk," lanjut gelandang timnas Portugal itu.

Bruno menilai pressing tinggi harus dilakukan agar Como tidak leluasa bermain. Di laga tersebut, dia juga tidak melakukan banyak pergerakan karena selalu dikawal ketat bek tim lawan.

"Itu tugas manajer dan staf untuk mengatakannya (tentang kesalahan taktik) , bukan saya. Terkadang Anda harus lebih berani di bawah tekanan, mengambil risiko melakukan pressing tinggi dan membuat mereka tidak nyaman. Seperti yang Anda lihat dengan Como, bek tengah datang untuk menjaga saya di separuh lapangan saya sendiri. Kita perlu melakukan itu sebagai sebuah tim, tetapi kita tidak mampu melakukannya," jelas Bruno.

Setelah mendengar kritikan Bruno Fernandes, Carrick menjawab bahwa dia sudah menerapkan pressing man to man. Namun di sisi lain, dia melihat para pemainnya juga tidak berusaha berlari ketika menyerang dan membantu pertahanan.

Editor: Edi Yulianto
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