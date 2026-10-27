Masih Tukangi Setan Merah Lawan Chelsea! Michael Carrick Tetap Jadi Pelatih Manchester United

JawaPos.com - Michael Carrick tetap menjadi pelatih Manchester United meski hasil buruk sedang dialami tim asuhannya. Itu berarti, dia tetap berada di pinggir lapangan saat laga melawan Chelsea pada 31 Oktober mendatang.

Melansir Daily Mail, Selasa (27/10/2026) sumber terdekat Manchester United mengkonfirmasi bahwa Carrick telah diberi kesempatan kedua. Mereka mengatakan bahwa semua orang siap menunjukkan respons di lapangan di Stamford Bridge setelah awal musim liga terburuk United dalam 40 tahun terakhir.

Setelah kekalahan melawan Bournemouth, Michael Carrick bertemu dengan para petinggi klub. Pelatih 45 tahun itu melakukan pembicaraan bersama CEO Manchester United Omar Berrada, Direktur Sepak Bola Jason Wilcox, Sir Jim Ratcliffe, serta Joel dan Avram Glazer.

Usai pembicaraan tersebut, Carrick masih diberikan kesempatan untuk tetap menjadi pelatih Man United. Hal itu makin diperkuat karena dia masih datang ke sesi latihan para pemain di Carrington pada Selasa (27/10/2026) setelah libur sehari.

Pada hari Senin, Carrick juga terlihat datang ke Carrington. Namun, pelatih yang dulunya adalah mantan gelandang tersebut datang untuk menyaksikan tim U-21 Man United bermain dalam pertandingan tertutup melawan Hull City bersama asistennya, Steve Holland, dan pelatih tim U-18, Darren Fletcher.

Selama tiga jam, Carrick berada di Carrington. Setelah itu, dia pergi bersama anaknya, Jacey yang merupakan pemain Man United U-18.

Performa Manchester United semakin menurun setelah meraih hasil imbang melawan Tottenham Hotspur. Puncaknya terjadi saat Setan Merah kalah menghadapi Como dan Bournemouth.

Dari 12 pertandingan, Man United hanya menang melawan Ipswich Town dan Sabah FK. Mereka juga telah mengoleksi enam kekalahan dan empat laga imbang.