Inter Milan Raih Poin Penuh, Kemenangan Dramatis Melawan Venezia!

JawaPos.com - Inter Milan menang 2-0 atas Venezia dalam pekan kesembilan Serie A di Stadio Pier Luigi Penzo, Kamis (29/10).

Uniknya, dua gol kemenangan Nerazzurri tercipta lewat gol bunuh diri pemain Venezia, Matias Moreno dan Redouane Halhal.

Venezia sebenarnya berusaha memanfaatkan keuntungan saat bermain di kandang dengan tampil agresif sejak awal pertandingan.

Pasquale Mazzocchi langsung melepaskan tembakan dari luar kotak penalti pada menit kedua, tetapi bola belum mengarah ke gawang Inter.

Inter pun merespons melalui sejumlah peluang yang dibangun Federico Dimarco dan Ange-Yoan Bonny.

Namun, penyelesaian akhir mereka belum berhasil. Kiper Venezia Filip Stankovic melakukan penyelamatan penting pada menit ke-23 untuk menggagalkan tembakan Bonny dari dalam kotak penalti.

Sementara itu, Ivan Provedel juga tampil sigap di bawah mistar Inter.

Venezia sempat mengira telah membuka keunggulan pada menit ke-29 lewat Lion Lauberbach.