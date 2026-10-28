Prediksi Skor Venezia vs Inter Milan: Ujian Berat Tuan Rumah Hadapi Pemuncak Klasemen Serie A

Inter Milan amankan puncak klasemen Serie A usai selamat dari Fiorentina. (@brfootball/X)
JawaPos.com - Inter Milan akan bertandang ke markas Venezia pada pekan kesembilan Serie A 2026/2027. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Pier Luigi Penzo, Kamis (29/10/2026) pukul 00.30 WIB, ini menjadi kesempatan bagi Nerazzurri untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen.
Inter datang dengan modal positif setelah mengalahkan Fiorentina dengan skor 2-1 pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut membuat tim asuhan Cristian Chivu kembali menempati posisi teratas sekaligus menjaga catatan belum terkalahkan di kompetisi domestik musim ini.
Sebaliknya, Venezia masih berjuang keluar dari periode sulit. Tim besutan Davide Nicola itu baru mengoleksi tiga poin dan telah menelan tujuh kekalahan di Serie A. Menghadapi Inter yang sedang berada dalam performa bagus tentu menjadi ujian berat bagi tuan rumah.
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Meski demikian, Venezia tetap memiliki peluang untuk memberikan perlawanan, terutama karena pertandingan akan berlangsung di hadapan pendukung sendiri. Mereka perlu tampil lebih disiplin dan memanfaatkan setiap kesempatan jika ingin meraih hasil positif.
Inter menunjukkan mentalitas yang cukup baik ketika menghadapi Fiorentina. Sempat tertinggal lebih dahulu, mereka mampu menyamakan kedudukan melalui Marcus Thuram sebelum Piotr Zielinski memastikan kemenangan lewat tendangan penalti pada masa tambahan waktu.
Kemenangan tersebut semakin memperkuat posisi Inter dalam persaingan Serie A. Dari delapan pertandingan yang telah dijalani, mereka baru kehilangan dua poin. Catatan itu menjadi bukti konsistensi Nerazzurri dalam mengawali musim 2026/2027.
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Produktivitas lini serang juga menjadi salah satu keunggulan Inter. Mereka memiliki sejumlah pemain yang mampu menciptakan peluang dan menyelesaikannya menjadi gol. Kondisi ini membuat tim tamu berpotensi merepotkan pertahanan Venezia sepanjang pertandingan.
Namun, Inter juga perlu memperhatikan kondisi kebugaran pemain. Setelah menghadapi Venezia, mereka dijadwalkan menjalani pertandingan penting melawan AC Milan dalam Derby della Madonnina dan Feyenoord di kompetisi Eropa.
Situasi tersebut membuka kemungkinan Chivu melakukan rotasi. Marcus Thuram diperkirakan mendapat waktu istirahat, sedangkan Lautaro Martinez masih absen karena cedera. Ange Bonny dan Pio Esposito berpeluang mengisi posisi penyerang utama.
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