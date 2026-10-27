Lamine Yamal Cetak Gol, Barcelona Tetap Tumbang 2-4 dari PSG di Liga Champions

Lamine Yamal (x @FabrizioRomano)
JawaPos.com - PSG raih kemenangan 4-2 atas Barcelona dalam pertandingan Liga Champions di Parc des Princes pada 20 Oktober 2026.
Menurut laporan Opta Analyst, kemenangan tersebut mengakhiri catatan sempurna Barcelona pada awal musim 2026/2027. Pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim saling membalas gol sebelum PSG memastikan keunggulan melalui dua gol pada sepuluh menit terakhir.
PSG membuka keunggulan pada menit ke-38 melalui Désiré Doué. Barcelona kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-55 lewat Xavi Espart, yang memanfaatkan rangkaian serangan timnya dengan penyelesaian akurat.
Tuan rumah kembali unggul setelah Lucas Hernández mencetak gol melalui sundulan, memaksimalkan umpan Doué. Namun, Barcelona belum menyerah dan Lamine Yamal mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-79 melalui aksi individu yang impresif.
Ketika pertandingan tampak semakin terbuka, Vitinha membawa PSG kembali memimpin pada menit ke-81. Ia menyelesaikan peluang dari luar kotak penalti setelah menerima bola hasil situasi serangan yang melibatkan Achraf Hakimi.
Fabián Ruiz kemudian memastikan kemenangan PSG pada menit ke-86, memanfaatkan bola yang mengarah kepadanya di area pertahanan Barcelona. Dua gol tersebut membuat tim asuhan Luis Enrique mengamankan tiga poin penting di hadapan pendukung sendiri.
Statistik pertandingan memperlihatkan betapa terbukanya duel kedua tim. PSG mencatat 22 tembakan, sedangkan Barcelona melepaskan 18 tembakan.
Kedua tim juga menghasilkan total 11 peluang besar menurut definisi Opta, masing-masing enam untuk PSG dan lima untuk Barcelona.
Meski kalah, kiper Barcelona Joan García tampil menonjol dengan mencatatkan 10 penyelamatan, yang membantu timnya tetap bertahan dalam pertandingan hingga menit-menit akhir.
Kemenangan ini juga memperpanjang catatan tak terkalahkan PSG di Liga Champions menjadi 13 pertandingan, menyamai rekor klub di kompetisi tersebut.
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