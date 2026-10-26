Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 27 Oktober 2026 | 05.21 WIB

De Jong Akui Barcelona Tak Bermain Serancak Biasanya Usai Kalah dari Real Madrid

Frenkie de Jong, gelandang FC Barcelona. (Dok. Barcelona) - Image

Frenkie de Jong, gelandang FC Barcelona. (Dok. Barcelona)

JawaPos.com – FC Barcelona gagal meraih hasil positif saat menjamu Real Madrid dalam El Clasico pertama La Liga musim 2026/27. Kekalahan 1-2 di Spotify Camp Nou pada Senin (26/10) menjadi pukulan bagi tim asuhan Hansi Flick, yang dinilai belum mampu menampilkan permainan terbaiknya.

Frenkie de Jong tidak menutupi kekurangan tersebut. Gelandang asal Belanda itu mengakui Barcelona kehilangan kelancaran dalam menguasai bola dan terlalu sering melakukan kesalahan yang memberikan keuntungan bagi Real Madrid.

De Jong juga menegaskan ambisinya untuk kembali menjadi pilihan utama di lini tengah Barcelona setelah kembali merumput. Di sisi lain, Joao Cancelo memberikan penilaian berbeda mengenai pertandingan tersebut dengan meyakini bahwa Blaugrana sebenarnya tampil lebih baik daripada rival mereka.

De Jong Soroti Kesalahan Barcelona Saat Menguasai Bola

Kekalahan dari Real Madrid terasa semakin menyakitkan bagi Barcelona karena terjadi di kandang sendiri. Hasil tersebut juga datang setelah periode sulit yang harus dilalui klub Catalan tersebut.

Melansir Mundo Deportivo, De Jong mengakui bahwa timnya belum mampu memenuhi harapan dalam pertandingan penting tersebut. Meski demikian, ia mengingatkan rekan-rekannya agar segera bangkit dan kembali fokus menghadapi pertandingan berikutnya.

“Kalah selalu menyakitkan, terutama di kandang sendiri dan terutama di El Clasico. Ini bukan yang kami harapkan, tetapi kami berada di puncak klasemen dan kami harus bangkit kembali setelah pekan yang buruk ini.”

Gelandang berusia 29 tahun itu kemudian menjelaskan salah satu masalah utama Barcelona, yakni hilangnya kelancaran ketika mengalirkan bola. Kesalahan dalam penguasaan bola membuat Real Madrid memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan cepat.

“Memang benar kami tidak bermain selancar biasanya; kami lebih sering kehilangan penguasaan bola, dan itulah kekuatan mereka: jika Anda kehilangan bola di fase pertama atau kedua permainan, mereka memiliki pemain yang sangat menentukan dan sangat cepat.”

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Mbappe Buka Suara usai Cetak 100 Gol untuk Real Madrid dan Hancurkan Barcelona di El Clasico - Image
Sepak Bola Dunia

Mbappe Buka Suara usai Cetak 100 Gol untuk Real Madrid dan Hancurkan Barcelona di El Clasico

Selasa, 27 Oktober 2026 | 04.58 WIB

Jude Bellingham Dominasi Duel Lini Tengah pada Laga Real Madrid vs Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Jude Bellingham Dominasi Duel Lini Tengah pada Laga Real Madrid vs Barcelona

Selasa, 27 Oktober 2026 | 03.42 WIB

Jose Mourinho Angkat Mental Andriy Lunin, Tampil Gemilang di Laga El Clasico - Image
Sepak Bola Dunia

Jose Mourinho Angkat Mental Andriy Lunin, Tampil Gemilang di Laga El Clasico

Selasa, 27 Oktober 2026 | 03.26 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

4

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

5

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

6

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

7

Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada

8

Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen

9

Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak

10

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore