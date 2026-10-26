De Jong Akui Barcelona Tak Bermain Serancak Biasanya Usai Kalah dari Real Madrid

JawaPos.com – FC Barcelona gagal meraih hasil positif saat menjamu Real Madrid dalam El Clasico pertama La Liga musim 2026/27. Kekalahan 1-2 di Spotify Camp Nou pada Senin (26/10) menjadi pukulan bagi tim asuhan Hansi Flick, yang dinilai belum mampu menampilkan permainan terbaiknya.

Frenkie de Jong tidak menutupi kekurangan tersebut. Gelandang asal Belanda itu mengakui Barcelona kehilangan kelancaran dalam menguasai bola dan terlalu sering melakukan kesalahan yang memberikan keuntungan bagi Real Madrid.

De Jong juga menegaskan ambisinya untuk kembali menjadi pilihan utama di lini tengah Barcelona setelah kembali merumput. Di sisi lain, Joao Cancelo memberikan penilaian berbeda mengenai pertandingan tersebut dengan meyakini bahwa Blaugrana sebenarnya tampil lebih baik daripada rival mereka.

De Jong Soroti Kesalahan Barcelona Saat Menguasai Bola

Kekalahan dari Real Madrid terasa semakin menyakitkan bagi Barcelona karena terjadi di kandang sendiri. Hasil tersebut juga datang setelah periode sulit yang harus dilalui klub Catalan tersebut.

Melansir Mundo Deportivo, De Jong mengakui bahwa timnya belum mampu memenuhi harapan dalam pertandingan penting tersebut. Meski demikian, ia mengingatkan rekan-rekannya agar segera bangkit dan kembali fokus menghadapi pertandingan berikutnya.

“Kalah selalu menyakitkan, terutama di kandang sendiri dan terutama di El Clasico. Ini bukan yang kami harapkan, tetapi kami berada di puncak klasemen dan kami harus bangkit kembali setelah pekan yang buruk ini.”

Gelandang berusia 29 tahun itu kemudian menjelaskan salah satu masalah utama Barcelona, yakni hilangnya kelancaran ketika mengalirkan bola. Kesalahan dalam penguasaan bola membuat Real Madrid memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan cepat.