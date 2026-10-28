Real Madrid Pecundangi Barcelona, Eks Bintang Blaugrana Puji Taktik Jose Mourinho

Jose Mourinho menegaskan Real Madrid membidik gelar La Liga Spanyol.(ig @realmadrid)
JawaPos.com - Kemenangan Real Madrid atas Barcelona pada Minggu bukan sekadar tambahan tiga poin dalam persaingan gelar La Liga. Hasil tersebut juga menjadi bukti keberhasilan Jose Mourinho meracik strategi untuk mengatasi permainan agresif tim asuhan Hansi Flick.
Barcelona datang dengan performa impresif di kompetisi domestik. Namun, Real Madrid berhasil mengamankan kemenangan 2-1 di Camp Nou berkat pendekatan taktis yang dinilai mampu meredam kekuatan rival abadi mereka.
Strategi Mourinho pun mendapat pujian dari mantan pemain Barcelona, Abelardo Fernández. Ia menilai organisasi permainan Real Madrid, terutama di lini tengah, menjadi salah satu faktor penting di balik kemenangan tersebut.
Abelardo Puji Formasi Lini Tengah Mourinho
Seperti dikutip dari Defensa Central, Abelardo terkesan dengan cara Mourinho menyusun lini tengah Real Madrid. Menurutnya, pendekatan yang digunakan pelatih asal Portugal itu membuat Los Blancos mampu menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan.
“Pendekatan taktik Mourinho di Barcelona sangat bagus, dengan formasi 4-5-1 atau 4-1-4-1,” kata Abelardo.
Mantan pemain Barcelona berusia 56 tahun tersebut secara khusus menyoroti keputusan Mourinho menempatkan Aurélien Tchouaméni di belakang Jude Bellingham dan Bernardo Silva.
Posisi Tchouaméni memberikan perlindungan tambahan bagi lini pertahanan sekaligus memungkinkan Bellingham dan Bernardo bergerak lebih leluasa untuk membantu serangan. Dengan susunan tersebut, Real Madrid mampu menjaga keseimbangan permainan tanpa terlalu banyak membuka ruang di area pertahanan.
Abelardo juga memberikan perhatian khusus kepada Bellingham. Gelandang asal Inggris itu dinilai tampil luar biasa karena kontribusinya tidak hanya terlihat ketika Madrid menyerang, tetapi juga saat tim membutuhkan dukungan dalam duel-duel di lapangan tengah.
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