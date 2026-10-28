Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 29 Oktober 2026 | 01.45 WIB

Real Madrid Pecundangi Barcelona, Eks Bintang Blaugrana Puji Taktik Jose Mourinho

Jose Mourinho menegaskan Real Madrid membidik gelar La Liga Spanyol.(ig @realmadrid) - Image

Jose Mourinho menegaskan Real Madrid membidik gelar La Liga Spanyol.(ig @realmadrid)

JawaPos.com - Kemenangan Real Madrid atas Barcelona pada Minggu bukan sekadar tambahan tiga poin dalam persaingan gelar La Liga. Hasil tersebut juga menjadi bukti keberhasilan Jose Mourinho meracik strategi untuk mengatasi permainan agresif tim asuhan Hansi Flick.

Barcelona datang dengan performa impresif di kompetisi domestik. Namun, Real Madrid berhasil mengamankan kemenangan 2-1 di Camp Nou berkat pendekatan taktis yang dinilai mampu meredam kekuatan rival abadi mereka.

Strategi Mourinho pun mendapat pujian dari mantan pemain Barcelona, Abelardo Fernández. Ia menilai organisasi permainan Real Madrid, terutama di lini tengah, menjadi salah satu faktor penting di balik kemenangan tersebut.

Abelardo Puji Formasi Lini Tengah Mourinho

Seperti dikutip dari Defensa Central, Abelardo terkesan dengan cara Mourinho menyusun lini tengah Real Madrid. Menurutnya, pendekatan yang digunakan pelatih asal Portugal itu membuat Los Blancos mampu menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan.

“Pendekatan taktik Mourinho di Barcelona sangat bagus, dengan formasi 4-5-1 atau 4-1-4-1,” kata Abelardo.

Mantan pemain Barcelona berusia 56 tahun tersebut secara khusus menyoroti keputusan Mourinho menempatkan Aurélien Tchouaméni di belakang Jude Bellingham dan Bernardo Silva.

Posisi Tchouaméni memberikan perlindungan tambahan bagi lini pertahanan sekaligus memungkinkan Bellingham dan Bernardo bergerak lebih leluasa untuk membantu serangan. Dengan susunan tersebut, Real Madrid mampu menjaga keseimbangan permainan tanpa terlalu banyak membuka ruang di area pertahanan.

Abelardo juga memberikan perhatian khusus kepada Bellingham. Gelandang asal Inggris itu dinilai tampil luar biasa karena kontribusinya tidak hanya terlihat ketika Madrid menyerang, tetapi juga saat tim membutuhkan dukungan dalam duel-duel di lapangan tengah.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Mantan Kiper Real Madrid Sebut Mbappé dan Vinícius Tidak Bisa Bermain Bersama - Image
Sepak Bola Dunia

Mantan Kiper Real Madrid Sebut Mbappé dan Vinícius Tidak Bisa Bermain Bersama

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01.26 WIB

De Jong Akui Barcelona Tak Bermain Serancak Biasanya Usai Kalah dari Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

De Jong Akui Barcelona Tak Bermain Serancak Biasanya Usai Kalah dari Real Madrid

Selasa, 27 Oktober 2026 | 05.21 WIB

Mbappe Buka Suara usai Cetak 100 Gol untuk Real Madrid dan Hancurkan Barcelona di El Clasico - Image
Sepak Bola Dunia

Mbappe Buka Suara usai Cetak 100 Gol untuk Real Madrid dan Hancurkan Barcelona di El Clasico

Selasa, 27 Oktober 2026 | 04.58 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore