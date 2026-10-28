Max Dowman Dapat Kartu Merah, Mikel Arteta Terlihat Marah

Pemain Arsenal Max Dowman. (Dok. Premier League)
JawaPos.com - Mikel Arteta tampak marah kepada Max Dowman di laga kekalahan Arsenal melawan Fleetwood Town di putaran keempat Carabao Cup. Kemarahan tersebut disebabkan karena Max mendapatkan kartu merah langsung setelah reaksi berlebihan ketika ditekel Harrison Neal.
Melansir Daily Mail, Rabu (28/10/2026), saat Max Dowman meninggalkan lapangan, Mikel Arteta terlihat menegur pemain muda itu dengan tegas. Laporan menyebutkan bahwa pelatih asal Spanyol itu mengatakan "Masuk ke ruang ganti, Max."
Setelah laga, Arteta tidak banyak menjelaskan tentang apa yang dikatakannya kepada Max. Dia hanya mengatakan "Sesuatu yang sudah kami diskusikan sebelum pertandingan," jawabnya ketika ditanya BBC yang dilansir Daily Mail.
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Pelatih 44 tahun tersebut tidak bisa berkomentar lebih banyak tentang kartu merah Max Dowman. Arteta mengaku akan kembali melihat tayangan ulangnya dan bisa menilainya.
"Sulit untuk melihatnya di kamera seperti itu, jadi saya lebih suka menontonnya kembali dengan benar dan kemudian saya dapat menilai situasinya," kata Arteta kepada Sky Sports.
Arteta berharap Max bisa banyak belajar dari kartu merah yang didapatkannya. "Ya, kami akan belajar dari segalanya," pungkasnya.
Bermain sebagai starter, Max sebenarnya menampilkan performa yang baik di lini depan. Melansir Fotmob, wonderkid 16 tahun tersebut melepaskan dua tendangan ke arah gawang.
Selain itu, pemain timnas Inggris U-19 tersebut memiliki distribusi bola yang cukup baik. Max melepaskan tiga dari enam umpan silang sukses selama bermain 85 menit.
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