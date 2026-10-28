Prediksi Skor SC Paderborn vs Stuttgart di DFB-Pokal: Tuan Rumah Punya Peluang Menang

JawaPos.com - SC Paderborn akan menghadapi Stuttgart pada putaran kedua DFB-Pokal 2026/2027 di Home Deluxe Arena, Kamis (29/10/2026) kick off pukul 00.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk melangkah lebih jauh di kompetisi sepak bola tertua di Jerman tersebut.

Paderborn menyambut laga ini dengan modal kemenangan atas Hamburger SV pada pertandingan sebelumnya. Sementara itu, Stuttgart datang dengan catatan yang belum konsisten dan berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah melewati periode sulit.

Bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi keuntungan bagi Paderborn. Namun, Stuttgart tetap memiliki kualitas pemain yang cukup untuk memberikan perlawanan, sehingga pertandingan diperkirakan berlangsung ketat.

Paderborn meraih kemenangan tipis 1-0 atas Hamburger SV berkat gol Rayan Philippe. Hasil tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi tim asuhan Ralf Kettemann setelah sebelumnya kalah 0-2 dari Stuttgart pada 10 Oktober lalu.

Dalam empat pertandingan terakhir, Paderborn hanya menelan satu kekalahan. Catatan itu menunjukkan bahwa mereka cukup mampu bersaing, meskipun masih perlu menjaga konsistensi saat menghadapi lawan dengan kualitas lebih baik.

Pertandingan melawan Stuttgart juga menjadi kesempatan bagi Paderborn untuk membalas kekalahan pada pertemuan sebelumnya. Dukungan suporter di Home Deluxe Arena diharapkan bisa membantu tuan rumah tampil lebih berani sejak awal laga.

Di kubu lawan, Stuttgart masih berusaha menemukan performa terbaiknya. Setelah mengawali musim dengan kemenangan besar 4-0 atas Hansa Rostock, tim asuhan Sebastian Hoeness belum mampu mempertahankan hasil positif secara konsisten.

Stuttgart tercatat hanya meraih dua kemenangan dalam tujuh pertandingan domestik terakhirnya. Kekalahan 2-3 dari Borussia Monchengladbach menjadi salah satu hasil yang memperlihatkan bahwa mereka masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam menjaga kestabilan permainan.