Prediksi Skor Gladbach vs Paderborn: Kevin Diks Absen, Tuan Rumah Tetap Diunggulkan

Borussia Monchengladbach tekuk VfB Stuttgart. (@borussia/Instagram)
JawaPos.com - Borussia Mönchengladbach akan menjamu SC Paderborn pada pekan kedelapan Bundesliga 2026/2027 di Borussia-Park, Sabtu (31/10/2026) malam.
Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 21.30 WIB ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan kebangkitan setelah meraih kemenangan perdana di kompetisi liga.
Gladbach mulai menemukan kembali kepercayaan diri setelah melewati periode sulit pada awal musim. Meski demikian, mereka masih membutuhkan tambahan poin untuk keluar dari posisi terbawah klasemen. Saat ini, tim berjuluk Die Fohlen tersebut menempati peringkat ke-18 dengan koleksi tiga poin.
Laga melawan Paderborn pun memiliki arti penting bagi perjalanan Gladbach musim ini. Bermain di hadapan pendukung sendiri, mereka diharapkan mampu memanfaatkan momentum positif untuk kembali meraih kemenangan di Bundesliga.
Namun, tuan rumah belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Bek Timnas Indonesia, Kevin Diks, dipastikan absen karena masih membutuhkan waktu untuk mengembalikan kebugaran dan ritme latihan setelah melewatkan dua pertandingan sebelumnya.
Absennya Diks menjadi perhatian tersendiri bagi pendukung sepak bola Indonesia. Pemain berusia 29 tahun tersebut merupakan salah satu opsi di lini pertahanan Gladbach. Kehadirannya tentu bisa memberikan tambahan pilihan bagi pelatih Alexander Blessin dalam menyusun komposisi pemain belakang.
Berdasarkan laporan yang menjadi rujukan menjelang pertandingan, Diks diperkirakan baru berpeluang kembali saat Gladbach menghadapi Hamburger SV pada laga berikutnya. Karena itu, Blessin harus mencari alternatif untuk menjaga keseimbangan tim ketika menghadapi Paderborn.
Gladbach sendiri memiliki modal positif setelah meraih dua kemenangan beruntun di berbagai kompetisi. Mereka berhasil menundukkan VfB Stuttgart dengan skor 3-2 pada 23 Oktober 2026. Setelah itu, Gladbach mengalahkan Karlsruher SC dengan skor 2-0 pada putaran kedua DFB-Pokal.
Dua hasil tersebut menjadi bekal penting untuk menghadapi Paderborn. Meski lawan yang dihadapi kali ini memiliki karakter berbeda, kemenangan beruntun bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri para pemain.
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Jawa Pos
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