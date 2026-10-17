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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 16.27 WIB

Prediksi Skor Werder Bremen vs SC Paderborn: Die Werderaner Siap Menang Telak di Weserstadion

Werder Bremen mengincar kemenangan atas SC Paderborn di Weserstadion pada lanjutan Bundesliga 2026/2027, Sabtu (17/10/2026), demi mendekati empat besar klasemen. (Werder Bremen) - Image

Werder Bremen mengincar kemenangan atas SC Paderborn di Weserstadion pada lanjutan Bundesliga 2026/2027, Sabtu (17/10/2026), demi mendekati empat besar klasemen. (Werder Bremen)

JawaPos.com — Werder Bremen berpeluang menembus papan atas Bundesliga 2026/2027 ketika menjamu SC Paderborn di Weserstadion, Sabtu (17/10/2026) pukul 20.30 WIB, dengan modal empat pertandingan beruntun tanpa kekalahan.

Pasukan Daniel Thioune mengincar kemenangan atas tim promosi tersebut demi mendekati zona Liga Champions, sementara SC Paderborn berjuang menjauh dari ancaman degradasi.

Werder Bremen kini menempati peringkat ketujuh klasemen Bundesliga dengan delapan poin dari lima pertandingan, hanya terpaut dua angka dari empat besar.

Situasi tersebut membuat duel melawan SC Paderborn menjadi kesempatan penting bagi Die Werderaner untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga momentum positif.

Sebaliknya, SC Paderborn datang dengan kondisi kurang meyakinkan setelah menelan kekalahan 0-2 dari Stuttgart pada pertandingan terakhir.

Tim asuhan Ralf Kettemann berada di peringkat ke-15 dengan empat poin dan hanya unggul selisih gol dari zona degradasi.

Mengapa Werder Bremen Lebih Diunggulkan Menang?

Werder Bremen memiliki modal empat pertandingan Bundesliga tanpa kekalahan setelah menjalani awal musim yang mengecewakan.

Kekalahan 1-4 dari Freiburg pada 30 Agustus menjadi titik awal kebangkitan pasukan Daniel Thioune yang kemudian mencatatkan dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Editor: Banu Adikara
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