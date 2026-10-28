Wayne Rooney Sebut Thomas Tuchel Bisa jadi Pengganti Michael Carrick yang Ideal

JawaPos.com - Wayne Rooney telah menyampaikan pandangannya mengenai sosok yang layak menggantikan Michael Carrick sebagai manajer Manchester United. Mantan striker Setan Merah dan timnas Inggris itu kembali menyebut Thomas Tuchel sebagai kandidat ideal untuk memimpin klub kesayangannya.

Manchester United menunjuk Carrick sebagai pelatih interim pada Januari setelah berpisah dengan Ruben Amorim. Dalam waktu lima bulan, mantan gelandang United tersebut berhasil membawa klub kembali ke zona kualifikasi Liga Champions. Perolehan poin United pada paruh kedua musim juga lebih baik dibandingkan para rivalnya di Premier League.

Pencapaian itu membuat Sir Jim Ratcliffe dan jajaran manajemen INEOS memberikan kontrak permanen kepada Carrick. Namun, kepercayaan tersebut kini mulai dipertanyakan setelah performa United merosot tajam pada awal musim 2026/27.

Kekalahan kandang 3-0 dari Bournemouth pada Minggu memperpanjang catatan buruk mereka menjadi delapan pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan. Situasi tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai masa depan Carrick sekaligus siapa yang paling tepat untuk mengambil alih kursi manajer di Old Trafford.

Di tengah tekanan yang semakin besar, Rooney kembali menegaskan pilihannya. Ia sebenarnya sudah menyebut nama Tuchel sebelum Carrick memulai masa tugas sementaranya pada Januari lalu.

Rooney Nilai Thomas Tuchel sebagai Pilihan Ideal

Rooney menilai Tuchel memiliki pengalaman dan rekam jejak yang dibutuhkan untuk menangani klub sebesar Manchester United. Pelatih timnas Inggris itu juga sudah memahami karakter Premier League dan memiliki pengalaman meraih berbagai trofi.

Menurut Rooney, Carrick mungkin memiliki masa depan cerah sebagai manajer. Namun, minimnya pengalaman membuatnya lebih cocok dipandang sebagai solusi jangka pendek ketimbang sosok yang membangun proyek jangka panjang di Old Trafford.