Wayne Rooney Sebut Thomas Tuchel Bisa jadi Pengganti Michael Carrick yang Ideal

Pelatih MU Michael Carrick. (X/@ManUtd)
JawaPos.com - Wayne Rooney telah menyampaikan pandangannya mengenai sosok yang layak menggantikan Michael Carrick sebagai manajer Manchester United. Mantan striker Setan Merah dan timnas Inggris itu kembali menyebut Thomas Tuchel sebagai kandidat ideal untuk memimpin klub kesayangannya.
Manchester United menunjuk Carrick sebagai pelatih interim pada Januari setelah berpisah dengan Ruben Amorim. Dalam waktu lima bulan, mantan gelandang United tersebut berhasil membawa klub kembali ke zona kualifikasi Liga Champions. Perolehan poin United pada paruh kedua musim juga lebih baik dibandingkan para rivalnya di Premier League.
Pencapaian itu membuat Sir Jim Ratcliffe dan jajaran manajemen INEOS memberikan kontrak permanen kepada Carrick. Namun, kepercayaan tersebut kini mulai dipertanyakan setelah performa United merosot tajam pada awal musim 2026/27.
Baca Juga:Masih Tukangi Setan Merah Lawan Chelsea! Michael Carrick Tetap Jadi Pelatih Manchester United
Kekalahan kandang 3-0 dari Bournemouth pada Minggu memperpanjang catatan buruk mereka menjadi delapan pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan. Situasi tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai masa depan Carrick sekaligus siapa yang paling tepat untuk mengambil alih kursi manajer di Old Trafford.
Di tengah tekanan yang semakin besar, Rooney kembali menegaskan pilihannya. Ia sebenarnya sudah menyebut nama Tuchel sebelum Carrick memulai masa tugas sementaranya pada Januari lalu.
Baca Juga:Geram! Paul Scholes Ingin Bruno Fernandes dan Lisandro Martinez Angkat Kaki dari Manchester United
Rooney Nilai Thomas Tuchel sebagai Pilihan Ideal
Rooney menilai Tuchel memiliki pengalaman dan rekam jejak yang dibutuhkan untuk menangani klub sebesar Manchester United. Pelatih timnas Inggris itu juga sudah memahami karakter Premier League dan memiliki pengalaman meraih berbagai trofi.
Menurut Rooney, Carrick mungkin memiliki masa depan cerah sebagai manajer. Namun, minimnya pengalaman membuatnya lebih cocok dipandang sebagai solusi jangka pendek ketimbang sosok yang membangun proyek jangka panjang di Old Trafford.
Melansir Give Me Sport, Rooney menjelaskan alasannya mendukung Tuchel, seperti dilaporkan Mirror.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul
Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?
Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022