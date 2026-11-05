Diogo Dalot Tegaskan Tekanan di Manchester United Bukan Hanya Beban Michael Carrick

Diogo Dalot. (Dok. Instagram/@diogodalot)
JawaPos.com – Diogo Dalot menegaskan bahwa seluruh elemen Manchester United seharusnya ikut merasakan tekanan akibat awal musim yang mengecewakan. Menurutnya, tanggung jawab untuk memperbaiki keadaan tidak boleh hanya dibebankan kepada pelatih kepala Michael Carrick.
Manchester United akhirnya mengakhiri rentetan sembilan pertandingan tanpa kemenangan pada Selasa. Mereka bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk mengalahkan Roma dengan skor 3-2 di Liga Champions.
Melansir ESPN, hasil tersebut sedikit meredakan tekanan terhadap Carrick, yang masa depannya masih menjadi bahan spekulasi menjelang pertandingan melawan Aston Villa di Old Trafford pada Minggu.
Namun, Dalot menilai situasi sulit yang sedang dihadapi klub merupakan tanggung jawab bersama. Terlebih, United masih terpuruk di posisi ke-17 klasemen Liga Premier dan hanya unggul selisih gol dari zona degradasi.
"Bukan hanya manajer, semua orang berada di bawah tekanan," kata Dalot.
"Maksud saya, ketika Anda tidak memenangkan pertandingan untuk klub sepak bola ini, setiap saat, setiap orang, semua orang yang terlibat berada di bawah tekanan, dan kami jelas merasakannya, karena kami jauh dari cukup baik dari apa yang seharusnya kami lakukan."
Kemenangan atas Roma sekaligus mengakhiri rentetan tiga kekalahan beruntun Manchester United, termasuk penampilan mengecewakan ketika menghadapi Como dan Bournemouth.
Posisi Carrick semakin menjadi sorotan setelah United menelan kekalahan kandang 3-0 dari Bournemouth. Spekulasi mengenai masa depannya pun semakin intens sebelum dewan klub akhirnya memberikan kesempatan kepada pelatih berusia 45 tahun tersebut untuk membalikkan keadaan.
Dalot mengakui periode sulit seperti ini bukan sesuatu yang asing baginya. Ia menilai kemenangan merupakan satu-satunya jalan bagi United untuk mengembalikan kepercayaan diri dan keluar dari situasi tersebut.
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"Saat-saat seperti ini memang sangat sulit, jujur saja," kata Dalot.
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