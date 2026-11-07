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Penulis: Risma Azzah Fatin
Minggu, 8 November 2026 | 04.42 WIB

Michael Carrick Pasrah Masa Depannya di Manchester United Usai 9 Laga Tanpa Kemenangan

Michael Carrick (Bein Sports) - Image

Michael Carrick (Bein Sports)

JawaPos.com – Michael Carrick memilih menyerahkan masa depannya sebagai pelatih Manchester United kepada keadaan dan tetap berfokus pada pertandingan mendatang melawan AS Roma di Liga Champions.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (5/11), Keputusan tersebut diambil di tengah tekanan besar setelah Manchester United mencatatkan sembilan pertandingan beruntun tanpa kemenangan, rekor terburuk sejak 1984.

Meski berada dalam situasi sulit dan menempati peringkat ke-17 Liga Primer dengan tujuh poin dari sembilan pertandingan, Carrick menegaskan tidak ingin spekulasi mengenai posisinya mengganggu persiapan tim.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Roma, Carrick menyatakan akan menerima apa pun yang terjadi terhadap masa depannya di klub.

Carrick menilai pertandingan Liga Champions tersebut menjadi kesempatan penting bagi Manchester United untuk mengakhiri periode buruk, mengingat timnya berada di peringkat ke-21 dengan tiga poin, sedangkan Roma menempati posisi ke-15 dengan empat poin.

Setelah menghadapi klub Italia tersebut, Manchester United juga akan menjalani pertandingan berat melawan Aston Villa di Liga Primer.

Carrick mengaku tetap menikmati pekerjaannya bersama para pemain dan percaya bahwa situasi sulit dapat menjadi motivasi untuk memperbaiki performa tim.

Carrick juga membela Lisandro Martínez setelah bek Argentina tersebut menerima kartu merah dalam kekalahan 0-2 dari Chelsea, serta menegaskan komitmen pemain terhadap klub tetap terjaga.

Di tengah meningkatnya tekanan dan kritik terhadap keputusan taktis tim, Carrick berharap kemenangan atas Roma dapat menjadi titik awal kebangkitan Manchester United sekaligus memperbaiki peluangnya mempertahankan posisi sebagai pelatih.

Editor: Hanny Suwindari
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