Mantan Kiper Real Madrid Sebut Mbappé dan Vinícius Tidak Bisa Bermain Bersama

JawaPos.com - Kemenangan Real Madrid 2-1 atas Barcelona membawa perubahan besar dalam suasana di ruang ganti Los Blancos. Setelah datang ke Spotify Camp Nou di tengah tekanan, tim asuhan Jose Mourinho berhasil menunjukkan permainan disiplin dan memangkas jarak dengan Barcelona di klasemen La Liga menjadi hanya tiga poin.

Lebih dari sekadar hasil akhir, pertandingan tersebut memperlihatkan betapa pentingnya kerja sama kolektif bagi Real Madrid. Kedisiplinan ketika bertahan dan kekompakan antarlini menjadi faktor yang membantu mereka meredam permainan Barcelona.

Mantan kiper Real Madrid, Santi Cañizares, menilai aspek tersebut sangat penting. Ia bahkan mempertanyakan apakah Kylian Mbappé dan Vinícius Júnior benar-benar bisa bermain bersama secara efektif, terutama dalam pertandingan besar.

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Cañizares Ragukan Kecocokan Mbappé dan Vinícius

Berbicara dalam program COPE, seperti dikutip SPORT, Cañizares menyoroti kontribusi defensif kedua penyerang tersebut. Menurutnya, kurangnya keterlibatan mereka ketika tim kehilangan bola dapat membebani pemain lain, termasuk Jude Bellingham.

“Hal itu membuat Bellingham bekerja setengah lebih sedikit, dan membuat keduanya tidak terhubung di lini depan,” jelasnya.

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Cañizares menilai Real Madrid mungkin masih bisa mengakomodasi satu pemain depan yang minim kontribusi dalam bertahan. Namun, menurutnya, memainkan dua penyerang dengan karakteristik serupa sekaligus dapat mengganggu keseimbangan tim.

Ia juga menggambarkan potensi masalah mentalitas yang muncul ketika pemain tidak menjalankan tanggung jawab defensif secara konsisten.