Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 29 Oktober 2026 | 01.26 WIB

Mantan Kiper Real Madrid Sebut Mbappé dan Vinícius Tidak Bisa Bermain Bersama

Kylian Mbappe dan Vinicius Junior diyakini tidak bisa bermain bersama. (Istimewa) - Image

Kylian Mbappe dan Vinicius Junior diyakini tidak bisa bermain bersama. (Istimewa)

JawaPos.com - Kemenangan Real Madrid 2-1 atas Barcelona membawa perubahan besar dalam suasana di ruang ganti Los Blancos. Setelah datang ke Spotify Camp Nou di tengah tekanan, tim asuhan Jose Mourinho berhasil menunjukkan permainan disiplin dan memangkas jarak dengan Barcelona di klasemen La Liga menjadi hanya tiga poin.

Lebih dari sekadar hasil akhir, pertandingan tersebut memperlihatkan betapa pentingnya kerja sama kolektif bagi Real Madrid. Kedisiplinan ketika bertahan dan kekompakan antarlini menjadi faktor yang membantu mereka meredam permainan Barcelona.

Mantan kiper Real Madrid, Santi Cañizares, menilai aspek tersebut sangat penting. Ia bahkan mempertanyakan apakah Kylian Mbappé dan Vinícius Júnior benar-benar bisa bermain bersama secara efektif, terutama dalam pertandingan besar.

Cañizares Ragukan Kecocokan Mbappé dan Vinícius

Berbicara dalam program COPE, seperti dikutip SPORT, Cañizares menyoroti kontribusi defensif kedua penyerang tersebut. Menurutnya, kurangnya keterlibatan mereka ketika tim kehilangan bola dapat membebani pemain lain, termasuk Jude Bellingham.

“Hal itu membuat Bellingham bekerja setengah lebih sedikit, dan membuat keduanya tidak terhubung di lini depan,” jelasnya.

Cañizares menilai Real Madrid mungkin masih bisa mengakomodasi satu pemain depan yang minim kontribusi dalam bertahan. Namun, menurutnya, memainkan dua penyerang dengan karakteristik serupa sekaligus dapat mengganggu keseimbangan tim.

Ia juga menggambarkan potensi masalah mentalitas yang muncul ketika pemain tidak menjalankan tanggung jawab defensif secara konsisten.

“Jika kamu tidak berlari, aku juga tidak akan berlari,” katanya, menggambarkan mentalitas yang berkembang ketika pemain penting menghindari tanggung jawab defensif.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
De Jong Akui Barcelona Tak Bermain Serancak Biasanya Usai Kalah dari Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

De Jong Akui Barcelona Tak Bermain Serancak Biasanya Usai Kalah dari Real Madrid

Selasa, 27 Oktober 2026 | 05.21 WIB

Mbappe Buka Suara usai Cetak 100 Gol untuk Real Madrid dan Hancurkan Barcelona di El Clasico - Image
Sepak Bola Dunia

Mbappe Buka Suara usai Cetak 100 Gol untuk Real Madrid dan Hancurkan Barcelona di El Clasico

Selasa, 27 Oktober 2026 | 04.58 WIB

Jude Bellingham Dominasi Duel Lini Tengah pada Laga Real Madrid vs Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Jude Bellingham Dominasi Duel Lini Tengah pada Laga Real Madrid vs Barcelona

Selasa, 27 Oktober 2026 | 03.42 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore