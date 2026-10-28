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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 29 Oktober 2026 | 01.15 WIB

Lamine Yamal Bicara soal Kegagalan Meraih Ballon d’Or 2026

Lamine Yamal. (Istimewa) - Image

Lamine Yamal. (Istimewa)

JawaPos.com - Lamine Yamal akhirnya buka suara setelah gagal memenangkan Ballon d’Or 2026. Bintang muda Barcelona tersebut finis di posisi ketiga dalam pemungutan suara, di belakang Harry Kane dan Kylian Mbappé.

Meski belum berhasil membawa pulang penghargaan individu paling bergengsi di sepak bola dunia, Yamal menegaskan bahwa ia tetap percaya pada perjalanan kariernya.

Pemain berusia 19 tahun itu menyampaikan pesannya melalui Instagram kurang dari 24 jam setelah Kane dinobatkan sebagai pemenang Ballon d’Or dalam seremoni di London.

Yamal sebelumnya berharap dapat meraih penghargaan tersebut setelah menjalani musim yang mengesankan bersama Barcelona dan Timnas Spanyol. Namun, ia harus menerima hasil pemungutan suara yang menempatkannya di posisi ketiga.

Meski demikian, malam penghargaan tersebut tetap memberikan pencapaian tersendiri bagi Yamal. Ia kembali memenangkan Trofi Kopa, menjadikannya penerima penghargaan pemain muda terbaik itu untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Pesan Yamal: Waktunya Akan Tiba

Setelah seremoni berakhir, Yamal tidak langsung memberikan komentar kepada publik. Ia baru menyampaikan tanggapannya melalui unggahan Instagram yang menampilkan sembilan foto.

Dalam unggahan tersebut, pemain jebolan akademi La Masia itu menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terburu-buru mengejar pengakuan individu. Ia tetap yakin bahwa kesempatan untuk meraih Ballon d’Or akan datang pada waktunya.

“ITU AKAN DATANG, hal-hal baik membutuhkan waktu, saya percaya pada jalan yang sedang saya bangun. Tanpa terburu-buru, dengan semangat dan ketenangan bahwa suatu hari nanti waktuku akan tiba,” tulis Yamal.

Editor: Banu Adikara
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