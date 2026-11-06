Harry Kane Rela Menukar Ballon d’Or Demi Gelar Liga Champions Bersama Bayern Munich

Harry Kane (Bein Sports)
JawaPos.com – Harry Kane menegaskan bahwa dirinya rela menukar penghargaan Ballon d’Or berikutnya dengan gelar Liga Champions UEFA bersama Bayern Munich.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (5/11), Kapten Bayern tersebut mengaku bahwa penghargaan individu memang menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam kariernya, tetapi keberhasilan bersama tim memiliki arti yang lebih penting.
Kane menyebut kemenangan di kompetisi elite Eropa itu akan menjadi pengalaman luar biasa bagi dirinya dan seluruh tim.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Kane meraih Ballon d’Or pertamanya, mengungguli Kylian Mbappé dan Lamine Yamal dalam pemungutan suara.
Pada musim 2025/26, penyerang berusia 33 tahun itu tampil gemilang dengan mencetak 61 gol di seluruh kompetisi, jumlah terbanyak di antara pemain dari lima liga top Eropa.
Catatan tersebut menjadi yang tertinggi dalam satu musim sejak Cristiano Ronaldo membukukan jumlah gol serupa bersama Real Madrid pada 2014/15.
Kane juga memiliki ambisi besar untuk membawa Bayern Munich meraih gelar Liga Champions setelah timnya tersingkir pada babak semifinal musim sebelumnya dengan kekalahan agregat 5–6 dari Paris Saint-Germain.
Kane berhasil mencetak 14 gol dalam kompetisi tersebut, sekaligus menjadi pemain Inggris dengan jumlah gol terbanyak dalam satu musim Piala Eropa sejak 1955.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022