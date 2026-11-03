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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 4 November 2026 | 04.50 WIB

Harry Kane Rela Tukar Ballon d'Or dengan Trofi Liga Champions Bersama Bayern Munich

Harry Kane bersedia menukar Ballon d'Or demi meraih Liga Champions bersama Bayern Munich. (ig @fcbayern) - Image

Harry Kane bersedia menukar Ballon d'Or demi meraih Liga Champions bersama Bayern Munich. (ig @fcbayern)

JawaPos.com - Harry Kane baru saja mencapai salah satu puncak tertinggi dalam kariernya setelah dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2026.

Namun, di balik pencapaian individu yang begitu prestisius tersebut, striker Bayern Munich itu ternyata masih memiliki ambisi besar yang belum terpenuhi.

Harry Kane mengaku rela menukar penghargaan Ballon d'Or miliknya jika hal tersebut bisa membantunya memenangkan Liga Champions bersama Bayern Munich.

Pernyataan itu memperlihatkan betapa besarnya keinginan pemain berusia 33 tahun tersebut untuk meraih kejayaan di level klub.

Sepanjang kariernya, Kane dikenal sebagai salah satu striker paling produktif di dunia, tetapi trofi Liga Champions masih belum pernah masuk dalam koleksinya.

Perjalanan Kane menuju Ballon d'Or juga tidak terjadi begitu saja.

Setelah bertahun-tahun mencetak gol bersama Tottenham Hotspur tanpa berhasil memenangkan trofi besar, dia memutuskan pindah ke Bayern Munich pada 2023 demi membuka peluang meraih gelar.

Keputusan tersebut terbukti tepat. Kane telah memenangkan dua gelar Bundesliga dan DFB-Pokal bersama klub Bavaria tersebut.

Dia juga terus menunjukkan ketajaman luar biasa dengan mencetak 73 gol untuk klub dan negara sepanjang musim 2025/26, pencapaian yang turut mengantarkannya meraih Ballon d'Or 2026.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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