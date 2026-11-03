Harry Kane Rela Tukar Ballon d'Or dengan Trofi Liga Champions Bersama Bayern Munich

JawaPos.com - Harry Kane baru saja mencapai salah satu puncak tertinggi dalam kariernya setelah dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2026.

Namun, di balik pencapaian individu yang begitu prestisius tersebut, striker Bayern Munich itu ternyata masih memiliki ambisi besar yang belum terpenuhi.

Pernyataan itu memperlihatkan betapa besarnya keinginan pemain berusia 33 tahun tersebut untuk meraih kejayaan di level klub.

Sepanjang kariernya, Kane dikenal sebagai salah satu striker paling produktif di dunia, tetapi trofi Liga Champions masih belum pernah masuk dalam koleksinya.

Perjalanan Kane menuju Ballon d'Or juga tidak terjadi begitu saja.

Setelah bertahun-tahun mencetak gol bersama Tottenham Hotspur tanpa berhasil memenangkan trofi besar, dia memutuskan pindah ke Bayern Munich pada 2023 demi membuka peluang meraih gelar.

Keputusan tersebut terbukti tepat. Kane telah memenangkan dua gelar Bundesliga dan DFB-Pokal bersama klub Bavaria tersebut.