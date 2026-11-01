Michael Owen Akui Kemenangan Ballon d’Or Miliknya Kurang Mendapat Sambutan

JawaPos.com - Michael Owen mengungkapkan bahwa kemenangan Ballon d’Or yang diraihnya pada 2001 tidak mendapat pengakuan sebesar yang diterima para pemenang lainnya.

Mantan penyerang Liverpool itu merasa pencapaiannya kurang disambut meriah di Inggris, meskipun penghargaan tersebut merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam kariernya.

Owen menjadi pemain Inggris terakhir yang memenangkan Ballon d’Or sebelum Harry Kane meraih penghargaan tersebut pada Senin. Kemenangan Kane sekaligus mengakhiri penantian panjang Inggris untuk kembali memiliki pemain yang dinobatkan sebagai pesepak bola terbaik dunia.

Owen meraih penghargaan bergengsi itu pada usia 22 tahun setelah menjalani musim luar biasa bersama Liverpool. Pada 2001, The Reds berhasil memenangkan tiga trofi, yakni Piala Liga, Piala UEFA, dan Piala FA.

Tahun yang sama juga menjadi periode penting dalam perjalanan karier Owen bersama timnas Inggris. Ia mencetak hat-trick dalam kemenangan bersejarah 5-1 atas Jerman pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia di Munich. Penampilan tersebut semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu penyerang paling berbahaya di Inggris.

Owen Merasa Pencapaiannya Kurang Dihargai Untuk memenangkan Ballon d’Or 2001, Owen berhasil mengungguli sejumlah nama besar sepak bola dunia. Di antara para pesaingnya terdapat Zinedine Zidane, Thierry Henry, Raul, Rivaldo, David Beckham, dan Luis Figo.

Namun, besarnya pencapaian tersebut ternyata tidak sepenuhnya terasa bagi Owen ketika penghargaan itu diumumkan. Melansir ESPN, ia mengaku tidak merasakan sambutan yang sama seperti para pemenang lainnya.

"Saya rasa saya tidak mendapatkan pengakuan yang sama seperti orang lain yang memenangkan Ballon d'Or," kata Owen. "Penghargaan itu tidak pernah begitu penting di negara kami. Ketika saya berada di Spanyol, mereka mengatakan saya adalah pahlawan karena memenangkannya. Saya sangat bangga telah memenangkannya."