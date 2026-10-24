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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23.36 WIB

Prediksi Skor Aston Villa vs Manchester City: Rekor Sempurna The Citizens Diuji di Villa Park

Erling Haaland menjadi andalan Manchester City. (Manchester City) - Image

Erling Haaland menjadi andalan Manchester City. (Manchester City)

JawaPos.com - Manchester City akan menghadapi tantangan dari Aston Villa pada pekan kedelapan Premier League 2026/2027.

Pertandingan di Villa Park, Sabtu (24/10) pukul 18.30 WIB, ini menjadi kesempatan bagi The Citizens untuk mempertahankan rekor sempurna mereka di Liga Inggris.

Manchester City datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih tujuh pertandingan pertama musim ini.

Tim besutan Enzo Maresca mengoleksi 21 poin dan memimpin klasemen sementara, unggul tiga angka dari Arsenal yang berada di posisi kedua.

Aston Villa mulai menunjukkan perkembangan positif setelah sempat kesulitan pada awal kompetisi.

Pasukan Unai Emery juga memiliki modal yang cukup untuk merepotkan City. 

Mereka tidak terkalahkan dalam tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi. 

Erling Haaland kembali menjadi perhatian utama di lini depan Manchester City.

Penyerang asal Norwegia tersebut telah mencetak 12 gol dalam 10 penampilan musim ini.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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