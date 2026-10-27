Prediksi Skor Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Tipis

JawaPos.com - Argentinos Juniors akan menjamu Independiente Rivadavia dalam lanjutan Torneo Clausura Argentina 2026.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 05.00 WIB. Kedua tim memiliki modal dan pekerjaan rumah berbeda menjelang pertemuan yang diperkirakan berlangsung ketat.

Argentinos Juniors menatap laga ini dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan 1-0 atas Banfield pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim tuan rumah untuk melanjutkan tren positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi domestik.

Sebaliknya, Independiente Rivadavia harus berbenah setelah gagal mempertahankan keunggulan ketika menghadapi Tigre. Pertandingan itu berakhir dengan skor 2-2, meskipun mereka sempat dua kali berada dalam posisi unggul.

Perbedaan performa kedua tim, terutama dalam menjaga pertahanan, menjadi salah satu hal yang menarik untuk diperhatikan. Argentinos Juniors terlihat lebih konsisten di lini belakang, sedangkan Independiente Rivadavia masih perlu memperbaiki sejumlah kelemahan agar tidak kembali kehilangan poin.

Dalam pertandingan melawan Banfield, Argentinos Juniors menunjukkan kemampuan mengendalikan jalannya permainan. Mereka mencatatkan penguasaan bola mencapai 67 persen dan melepaskan 13 tembakan, dengan lima di antaranya mengarah tepat ke gawang.

Gol kemenangan Argentinos Juniors dicetak Matías Giménez pada menit ke-66. Gol tersebut memastikan tiga poin setelah mereka mampu menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Meski Banfield juga menghasilkan 14 tembakan, hanya satu percobaan yang tepat sasaran. Catatan itu memperlihatkan bahwa Argentinos Juniors mampu menjaga area pertahanan dengan cukup baik ketika menghadapi tekanan lawan.