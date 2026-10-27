Prediksi Skor Torino vs Como: Douvikas Jadi Ancaman, Tuan Rumah Incar 4 Kemenangan Beruntun

JawaPos.com - Torino akan menjamu Como pada pekan kesembilan Serie A 2026/2027 di Stadion Olimpico Grande Torino, Rabu (28/10/2026) dini hari WIB.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama sedang berada dalam tren positif dan berusaha melanjutkan catatan kemenangan mereka.

Laga Torino vs Como dijadwalkan berlangsung pada pukul 02.45 WIB. Como datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih sejumlah kemenangan, sedangkan Torino memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Kondisi tersebut membuat pertemuan kedua tim sulit diprediksi.

Torino mulai menunjukkan perkembangan bersama pelatih Ignazio Abate. Granata berhasil meraih tiga kemenangan beruntun di kompetisi domestik, sebuah pencapaian yang menunjukkan peningkatan konsistensi permainan mereka dalam beberapa pekan terakhir.

Kemenangan 3-2 atas Monza pada 24 Oktober lalu menjadi modal penting bagi Torino. Sebelumnya, mereka juga berhasil mengalahkan Parma dengan skor 3-0 dan Udinese 2-1. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa Torino mulai menemukan keseimbangan antara permainan menyerang dan pertahanan.

Dari enam pertandingan terakhir, Torino mampu mengumpulkan 13 poin. Catatan itu menjadi gambaran bahwa mereka memiliki peluang untuk bersaing dengan tim-tim yang berada di papan atas jika mampu mempertahankan performa tersebut.

Meski demikian, Como bukan lawan yang mudah dihadapi. Tim asuhan Cesc Fabregas juga sedang menikmati periode positif dan memiliki produktivitas gol yang patut diperhitungkan.

Como baru saja mengalahkan Sassuolo dengan skor 2-0 pada 24 Oktober 2026. Kemenangan tersebut melanjutkan hasil bagus mereka setelah sebelumnya menundukkan Manchester United dengan skor 4-1 di kompetisi Eropa dan mengalahkan Fiorentina 3-1.