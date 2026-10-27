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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 28 Oktober 2026 | 01.22 WIB

Menangkan Ballon d’Or 2026, Harry Kane Ucapkan Terima Kasih kepada Tottenham

Striker Bayern Muenchen, Harry Kane, meraih Ballon d'Or 2026. (Instagram FC Bayern) - Image

Striker Bayern Muenchen, Harry Kane, meraih Ballon d'Or 2026. (Instagram FC Bayern)

JawaPos.com - Harry Kane akhirnya mencapai puncak penghargaan individu dalam sepak bola dunia. Striker Bayern Munich tersebut memenangkan Ballon d’Or 2026 setelah mengungguli Kylian Mbappé dan Lamine Yamal dalam seremoni yang berlangsung di London pada Senin.

Pencapaian itu menjadikan Kane sebagai pemain Inggris pertama dalam 25 tahun yang memenangkan penghargaan bergengsi tersebut, menyusul Michael Owen yang meraihnya pada 2001.

Di tengah perayaan bersejarah itu, Kane tidak melupakan perjalanan panjang yang membawanya ke panggung tertinggi sepak bola. Ia secara khusus menyampaikan rasa terima kasih kepada Tottenham Hotspur, klub yang telah membinanya sejak masih berusia 11 tahun sebelum akhirnya pindah ke Bayern Munich pada 2023.

Melansir ESPN, dalam pidato penerimaannya, Kane menegaskan bahwa Tottenham memiliki peran besar dalam perjalanan kariernya.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tottenham Hotspur. Saya tidak akan berada di posisi saya sekarang tanpa Tottenham, tentu saja," kata Kane.

"Saya berada di sana sejak usia 11 tahun. Dengan semua bimbingan, para pelatih, Anda memungkinkan saya untuk mewujudkan mimpi saya."

Bagi Kane, Tottenham bukan sekadar tempat ia memulai karier profesional. Klub London tersebut menjadi bagian penting dari proses perkembangannya hingga menjelma menjadi salah satu penyerang paling produktif di dunia.

Ia juga mengenang berbagai pengalaman yang dilaluinya bersama Spurs, baik ketika merayakan keberhasilan maupun menghadapi masa-masa sulit.

"Jadi, tentu saja, tanpa semua momen kebersamaan itu, semua suka duka di sepanjang perjalanan itu telah membawa saya ke momen ini hari ini. Jadi saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tottenham Hotspur."

Kane turut memberikan penghargaan kepada sejumlah pelatih yang membantunya selama berada di Tottenham, termasuk Chris Ramsey, Tim Sherwood, dan Ryan Mason. Ia bahkan menyebut Mason sebagai salah satu sahabat terbaiknya.

Editor: Banu Adikara
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