Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Andre Rizal Hanafi
Minggu, 1 November 2026 | 00.29 WIB

Prediksi Skor Tottenham vs Crystal Palace: De Zerbi Bidik Kemenangan Ketiga Beruntun

Tottenham Hotspur menjamu Crystal Palace pada pekan kesembilan Liga Inggris. (Instagram/@spursofficial) - Image

Tottenham Hotspur menjamu Crystal Palace pada pekan kesembilan Liga Inggris. (Instagram/@spursofficial)

JawaPos.com - Tottenham Hotspur berpeluang melanjutkan tren positif saat menjamu Crystal Palace pada pekan kesembilan Liga Inggris 2026/2027.

Pertandingan ini akan berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, London, Minggu (1/11) pukul 00.30 WIB, dengan siaran langsung melalui SCTV.

Tuan rumah memiliki modal cukup bagus setelah meraih dua kemenangan beruntun di Premier League.

Sementara itu, Crystal Palace datang dengan catatan kurang meyakinkan setelah menelan lima kekalahan dari delapan pertandingan yang telah mereka jalani musim ini.

Tottenham kini mulai menunjukkan perkembangan di bawah arahan Roberto De Zerbi

Jika mampu mengalahkan Crystal Palace, Tottenham akan mencatatkan tiga kemenangan liga secara beruntun. 

Di kubu lawan, Crystal Palace masih berusaha memperbaiki performa setelah menjalani awal musim yang sulit.

Tim asuhan Pierre Sage menempati peringkat ke-17 dengan koleksi tujuh poin dari delapan pertandingan.

Persoalan terbesar Palace terletak pada lini pertahanan. Crystal Palace tetap memiliki alasan untuk percaya diri.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Harry Kane Beri Penghormatan kepada Tottenham Hotspur Usai Meraih Ballon d’Or 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Harry Kane Beri Penghormatan kepada Tottenham Hotspur Usai Meraih Ballon d’Or 2026

Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.57 WIB

Prediksi Skor Fulham vs Crystal Palace: The Cottagers Lolos Lewat Adu Penalti - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Fulham vs Crystal Palace: The Cottagers Lolos Lewat Adu Penalti

Rabu, 28 Oktober 2026 | 14.32 WIB

De Zerbi Puji Tottenham Usai Pecundangi Chelsea, Sebut Timnya Makin Berkembang dan Lengkap - Image
Sepak Bola Dunia

De Zerbi Puji Tottenham Usai Pecundangi Chelsea, Sebut Timnya Makin Berkembang dan Lengkap

Rabu, 28 Oktober 2026 | 01.17 WIB

Terpopuler

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
1

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

4

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

5

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

6

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

10

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore