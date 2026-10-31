Prediksi Skor Tottenham vs Crystal Palace: De Zerbi Bidik Kemenangan Ketiga Beruntun

JawaPos.com - Tottenham Hotspur berpeluang melanjutkan tren positif saat menjamu Crystal Palace pada pekan kesembilan Liga Inggris 2026/2027.

Pertandingan ini akan berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, London, Minggu (1/11) pukul 00.30 WIB, dengan siaran langsung melalui SCTV.

Tuan rumah memiliki modal cukup bagus setelah meraih dua kemenangan beruntun di Premier League.

Sementara itu, Crystal Palace datang dengan catatan kurang meyakinkan setelah menelan lima kekalahan dari delapan pertandingan yang telah mereka jalani musim ini.

Tottenham kini mulai menunjukkan perkembangan di bawah arahan Roberto De Zerbi.

Jika mampu mengalahkan Crystal Palace, Tottenham akan mencatatkan tiga kemenangan liga secara beruntun.

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Di kubu lawan, Crystal Palace masih berusaha memperbaiki performa setelah menjalani awal musim yang sulit.

Tim asuhan Pierre Sage menempati peringkat ke-17 dengan koleksi tujuh poin dari delapan pertandingan.