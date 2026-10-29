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Penulis: Risma Azzah Fatin
Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.57 WIB

Harry Kane Beri Penghormatan kepada Tottenham Hotspur Usai Meraih Ballon d’Or 2026

Harry Kane saat memenangkan penghargaan Ballon d'Or 2026 (Tottenham Hotspur) - Image

Harry Kane saat memenangkan penghargaan Ballon d'Or 2026 (Tottenham Hotspur)

JawaPos.com – Harry Kane memberikan penghormatan kepada Tottenham Hotspur setelah dinobatkan sebagai pemenang Ballon d’Or 2026 dalam upacara penghargaan pada Senin malam.

Dilansir dari lan resmi Tottenham Hotspur pada Rabu (28/10), Penyerang Bayern Munich tersebut mengakui bahwa Tottenham Hotspur memiliki peran besar dalam perjalanan kariernya hingga mencapai puncak sepak bola dunia.

Kane juga mencatatkan sejarah sebagai lulusan akademi pertama klub tersebut yang berhasil meraih penghargaan bergengsi itu.

Dalam pidatonya, Kane menyampaikan rasa terima kasih kepada Tottenham Hotspur yang telah membinanya sejak bergabung dengan akademi klub pada usia 11 tahun.

Kame mengungkapkan bahwa bimbingan para pelatih serta berbagai pengalaman, baik suka maupun duka, telah membantunya mewujudkan impian sebagai pesepak bola profesional.

Kane menegaskan bahwa dirinya tidak akan berada di posisi saat ini tanpa dukungan dan pengalaman yang diperolehnya bersama klub asal London tersebut.

Selain menyampaikan penghormatan kepada Tottenham Hotspur, Kane juga mengapresiasi sejumlah pelatih yang membimbingnya sejak awal karier, termasuk Bradley Allen, Chris Ramsey, John McDermott, Alex Inglethorpe, Tim Sherwood, dan Ryan Mason.

Kane mengakui bahwa kontribusi para pelatih tersebut menjadi bagian penting dalam perkembangan kemampuannya hingga menjadi salah satu penyerang terbaik dunia.

Editor: Novia Tri Astuti
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