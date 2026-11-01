Tottenham Raih Kemenangan Ketiga Beruntun Usai Taklukkan Crystal Palace

Tottenham Hotspur mengalahkan Crystal Palace 2-0 untuk mencatat tiga kemenangan beruntun di Premier League. Kartu merah Jean-Philippe Mateta menjadi titik balik pertandingan. (Instagram/@spursofficial)
JawaPos.com - Tottenham Hotspur melanjutkan kebangkitan mereka dengan meraih kemenangan ketiga secara beruntun di Premier League untuk pertama kalinya dalam 20 bulan.
Bermain di hadapan pendukung sendiri, Spurs menaklukkan Crystal Palace dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang diwarnai kartu merah Jean-Philippe Mateta.
Hasil ini melanjutkan momentum positif Tottenham setelah pekan lalu meraih kemenangan kedua mereka di kandang Chelsea dalam 36 tahun terakhir.
Keunggulan jumlah pemain membuat tugas tim asuhan Roberto De Zerbi semakin mudah, sebelum Archie Gray dan Jan Paul van Hecke memastikan kemenangan lewat gol masing-masing.
Sebaliknya, kekalahan terbaru ini menambah tekanan terhadap pelatih Crystal Palace, Pierre Sage, yang sebelumnya sempat meredakan spekulasi mengenai masa depannya setelah kemenangan di Carabao Cup atas Fulham pada pertengahan pekan.
Melansir ESPN, Crystal Palace sebenarnya memulai pertandingan dengan cukup menjanjikan. Daichi Kamada bahkan sempat menguji kemampuan Antonín Kinsky pada awal laga.
Namun, situasi berubah ketika pertandingan memasuki menit ke-11. Kapten Tottenham, Micky van de Ven, memanfaatkan kecepatannya untuk mendahului Mateta. Penyerang Palace tersebut kemudian melakukan tekel keras yang mengarah ke tumit bek asal Belanda itu.
Wasit Michael Oliver awalnya hanya memberikan kartu kuning. Namun, setelah melakukan peninjauan melalui VAR, keputusan tersebut diubah menjadi kartu merah pada menit ke-13. Palace pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain.
Tottenham segera memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk meningkatkan tekanan. Dua umpan silang berbahaya dari Mathys Tel sempat gagal menemukan rekan setimnya, tetapi kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-25.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal
OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022