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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 1 November 2026 | 17.53 WIB

Tottenham Raih Kemenangan Ketiga Beruntun Usai Taklukkan Crystal Palace

Tottenham Hotspur mengalahkan Crystal Palace 2-0 untuk mencatat tiga kemenangan beruntun di Premier League. Kartu merah Jean-Philippe Mateta menjadi titik balik pertandingan. (Instagram/@spursofficial) - Image

Tottenham Hotspur mengalahkan Crystal Palace 2-0 untuk mencatat tiga kemenangan beruntun di Premier League. Kartu merah Jean-Philippe Mateta menjadi titik balik pertandingan. (Instagram/@spursofficial)

JawaPos.com - Tottenham Hotspur melanjutkan kebangkitan mereka dengan meraih kemenangan ketiga secara beruntun di Premier League untuk pertama kalinya dalam 20 bulan.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Spurs menaklukkan Crystal Palace dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang diwarnai kartu merah Jean-Philippe Mateta.

Hasil ini melanjutkan momentum positif Tottenham setelah pekan lalu meraih kemenangan kedua mereka di kandang Chelsea dalam 36 tahun terakhir.

Keunggulan jumlah pemain membuat tugas tim asuhan Roberto De Zerbi semakin mudah, sebelum Archie Gray dan Jan Paul van Hecke memastikan kemenangan lewat gol masing-masing.

Sebaliknya, kekalahan terbaru ini menambah tekanan terhadap pelatih Crystal Palace, Pierre Sage, yang sebelumnya sempat meredakan spekulasi mengenai masa depannya setelah kemenangan di Carabao Cup atas Fulham pada pertengahan pekan.

Kartu Merah Mateta Mengubah Jalannya Pertandingan

Melansir ESPN, Crystal Palace sebenarnya memulai pertandingan dengan cukup menjanjikan. Daichi Kamada bahkan sempat menguji kemampuan Antonín Kinsky pada awal laga.

Namun, situasi berubah ketika pertandingan memasuki menit ke-11. Kapten Tottenham, Micky van de Ven, memanfaatkan kecepatannya untuk mendahului Mateta. Penyerang Palace tersebut kemudian melakukan tekel keras yang mengarah ke tumit bek asal Belanda itu.

Wasit Michael Oliver awalnya hanya memberikan kartu kuning. Namun, setelah melakukan peninjauan melalui VAR, keputusan tersebut diubah menjadi kartu merah pada menit ke-13. Palace pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain.

Tottenham segera memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk meningkatkan tekanan. Dua umpan silang berbahaya dari Mathys Tel sempat gagal menemukan rekan setimnya, tetapi kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-25.

Editor: Edi Yulianto
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