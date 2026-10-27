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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 28 Oktober 2026 | 01.03 WIB

Anfield Harus Move On dari Mohamed Salah! Van Dijk Minta Lini Serang Liverpool Terus Berkembang

Kapten Liverpool Virgil Van Dijk. (Dok. Liverpool) - Image

Kapten Liverpool Virgil Van Dijk. (Dok. Liverpool)

JawaPos.com - Liverpool mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka mampu melangkah maju tanpa Mohamed Salah.

Namun, kapten Virgil van Dijk menegaskan bahwa lini serang anyar The Reds masih memiliki banyak pekerjaan rumah sebelum bisa menyamai kontribusi luar biasa yang ditinggalkan sang bintang Mesir.

Kemenangan 2-0 atas Brighton pada Minggu menjadi salah satu sinyal positif bagi Liverpool. Untuk pertama kalinya, Alexander Isak, Bradley Barcola, Florian Wirtz, dan Cody Gakpo terlihat semakin padu setelah klub menginvestasikan dana besar untuk memperkuat lini depan dalam dua bursa transfer musim panas terakhir.

Keempat pemain tersebut memiliki nilai gabungan mencapai £364 juta atau sekitar 487 juta dolar AS. Meski demikian, Liverpool masih mempunyai opsi lain dari bangku cadangan, termasuk Rio Ngumoha, pemain sayap Inggris berusia 18 tahun yang sebelumnya menjadi penentu kemenangan dalam dua pertandingan beruntun.

Dalam pertandingan melawan Brighton, Wirtz membantu membuka jalan menuju kemenangan melalui tembakan yang berubah arah setelah mengenai pemain lawan. Isak kemudian menggandakan keunggulan lewat assist Barcola.

Bagi Isak, gol tersebut menjadi gol keenamnya dalam enam pertandingan liga terakhir. Penampilan lini depan Liverpool juga memperlihatkan sejumlah momen menjanjikan ketika para pemain mulai memahami pergerakan dan karakteristik satu sama lain.

Kendati demikian, Van Dijk mengingatkan bahwa menggantikan peran Salah bukanlah pekerjaan mudah.

Van Dijk Akui Kontribusi Salah Sulit Ditiru

Salah meninggalkan Liverpool pada musim panas setelah mengakhiri kontraknya setahun lebih awal. Kepergiannya terjadi setelah musim yang mengecewakan, tetapi warisan yang ditinggalkannya tetap sangat besar berkat berbagai rekor gol yang ia ciptakan selama membela The Reds.

Editor: Banu Adikara
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