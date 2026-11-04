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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 4 November 2026 | 19.13 WIB

Prediksi Susunan Pemain Fenerbahce vs Liverpool: Cody Gakpo Siap Tunjukkan Ketajaman Lini Serang

Penyerang Liverpool Cody Gakpo. (Dok. Cody Gakpo) - Image

Penyerang Liverpool Cody Gakpo. (Dok. Cody Gakpo)

JawaPos.com - Liverpool bertamu ke markas Fenerbahce di pertandingan keempat Liga Champions. Laga tersebut akan dimainkan di Chobani Stadium, Kamis (5/11).

Cody Gakpo ditanya tentang kekuatan lini serang Liverpool.

Dia mengatakan bahwa para pemain sudah mulai menunjukkan potensinya, salah satunya Bradley Barcola yang baru didatangkan dari PSG.

Menurut Cody Gakpo, Barcola sudah menunjukkan kualitasnya seperti di PSG. Kini, mereka sudah mulai saling mengenal di lini depan.

"Kita bisa melihat banyak hal. Saya pikir ada banyak potensi, saya pikir setiap orang sudah menunjukkannya secara individu pada beberapa kesempatan, baik di klub ini maupun di klub lain, seperti Bradley (Barcola) yang baru saja datang," kata Cody Gakpo yang dikutip laman resmi Liverpool, Rabu (4/11).

"Saya pikir dia menunjukkan kehebatan di PSG dan dia juga menunjukkannya tahun ini. Tapi ya, kita harus saling mengenal dengan baik," lanjut dia.

"Saya pikir mulai saat itu semuanya hanya akan menjadi lebih baik daripada sekarang. Hanya hal-hal baik dan positif yang dapat kita harapkan," sambung penyerang timnas Belanda itu.

Bermain di Turki, sudah pernah dirasakan Gakpo.

Pemain 27 tahun tersebut selalu menyukai atmosfer pertandingan saat berlaga di Turki.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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