Prediksi Skor Fenerbahce vs Liverpool: Dirk Kuyt Hadapi Ujian Berat di Liga Champions

JawaPos.com - Liverpool akan menghadapi Fenerbahce pada matchday keempat fase liga Liga Champions 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Sukru Saracoglu Stadium, Kamis, 5 November 2026, dengan kick-off pukul 00.45 WIB.

Liverpool datang dengan misi mempertahankan catatan sempurna di kompetisi Eropa musim ini. Sementara itu, Fenerbahce masih berusaha mencari kemenangan pertama setelah melewati tiga pertandingan tanpa hasil maksimal.

Di atas kertas, Liverpool lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Performa mereka di Liga Champions sejauh ini cukup meyakinkan. Tim asuhan Andoni Iraola berhasil menyapu bersih tiga pertandingan awal dan mengumpulkan sembilan poin.

Meski begitu, Liverpool tidak bisa menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah. Mereka baru saja menelan kekalahan 0-1 dari Arsenal dalam lanjutan Premier League pada 1 November 2026. Hasil tersebut tentu menjadi bahan evaluasi sebelum bertandang ke markas klub asal Turki tersebut.

Kekalahan dari Arsenal sekaligus mengakhiri rangkaian hasil positif Liverpool yang sebelumnya mencatatkan lima kemenangan beruntun. Karena itu, pertandingan melawan Fenerbahce bisa menjadi kesempatan bagi The Reds untuk kembali ke jalur kemenangan.

Di sisi lain, kondisi Fenerbahce sedang kurang meyakinkan. Klub asal Turki tersebut belum berhasil meraih kemenangan dalam tiga pertandingan fase liga Liga Champions musim ini.

Fenerbahce mengawali kompetisi dengan hasil imbang 1-1 melawan AS Roma. Mereka kemudian bermain imbang 2-2 saat menghadapi Slavia Praha sebelum mengalami kekalahan telak 0-6 dari Aston Villa.

Situasi tersebut membuat Fenerbahce membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Apalagi, pertandingan melawan Liverpool berlangsung di hadapan pendukung sendiri yang diharapkan bisa memberikan tambahan motivasi.