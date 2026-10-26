Prediksi Skor PSG vs Lyon: Tujuh Kemenangan Beruntun Jadi Modal Les Parisiens

JawaPos.com - Paris Saint-Germain (PSG) akan menghadapi Lyon pada pekan kedelapan Ligue 1 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Parc des Princes, Selasa (27/10) dengan kick-off pukul 02.30 WIB.

Duel ini menjadi salah satu pertandingan yang menarik perhatian karena kedua tim sama-sama mengoleksi 14 poin.

Lyon untuk sementara menempati posisi pertama klasemen berkat keunggulan selisih gol, sedangkan PSG membayangi di peringkat kedua.

Lyon di bawah asuhan Paulo Fonseca berambisi mempertahankan posisi puncak dan menjaga persaingan di papan atas.

Tuan rumah PSG datang dengan modal yang cukup meyakinkan.

Tim asuhan Luis Enrique itu mencatatkan tujuh kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Produktivitas PSG jadi salah satu faktor yang patut diperhitungkan Lyon. Di Ligue 1 musim ini, mereka telah mencetak 14 gol dari tujuh pertandingan.