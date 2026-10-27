Prediksi Skor Sevilla FC vs CA Osasuna: Peluang Berbagi Poin Terbuka

JawaPos.com - Sevilla FC akan menghadapi CA Osasuna dalam lanjutan kompetisi La Liga Spanyol musim 2026/2027.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán ini menjadi kesempatan bagi Sevilla untuk kembali meraih kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri.

Sementara itu, Osasuna datang dengan ambisi mempertahankan momentum positif dan mencuri poin dari markas lawan.

Menurut laporan Sports Mole, Sevilla tengah berusaha bangkit setelah melewati tiga pertandingan liga tanpa kemenangan.

Di sisi lain, Osasuna memperoleh dorongan kepercayaan diri setelah menundukkan Racing Santander dengan skor 2-0 pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim tamu untuk menghadapi tekanan di kandang Sevilla.

Sevilla memiliki peluang untuk memanfaatkan dukungan suporter serta konsistensi mereka dalam mencetak gol.

Namun, lini pertahanan menjadi pekerjaan rumah bagi tim tuan rumah setelah kebobolan banyak gol dalam beberapa pertandingan terakhir.

Osasuna berpotensi memanfaatkan celah tersebut, terutama jika mampu menjaga kedisiplinan pertahanan dan memaksimalkan serangan balik.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama memiliki alasan kuat untuk mengejar poin.