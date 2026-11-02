Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Selasa, 3 November 2026 | 03.20 WIB

Prediksi Deportivo vs Osasuna 3 November 2026: Tuan Rumah Berpeluang Amankan Poin

Prediksi Deportivo vs Osasuna (x @LaLigaEN) - Image

Prediksi Deportivo vs Osasuna (x @LaLigaEN)

JawaPos.com - Deportivo La Coruña akan menjamu Osasuna dalam pertandingan lanjutan La Liga 2026/2027 pada Selasa, 3 November 2026, pukul 03.00 WIB.

Duel di Stadion Abanca-Riazor ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Dikutip dari The Stats Zone, Deportivo menjalani musim yang cukup kompetitif setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Spanyol.

Meski demikian, mereka sedang menghadapi periode sulit karena belum meraih kemenangan dalam enam pertandingan liga terakhir.

Kemenangan 3-0 atas Cented Academy di Copa del Rey menjadi modal untuk membangkitkan kepercayaan diri menjelang pertandingan ini.

Osasuna juga belum menunjukkan performa yang stabil. Mereka sempat mengganti pelatih dan kembali menunjuk Jagoba Arrasate untuk memperbaiki keadaan.

Setelah menang 2-0 atas Racing Santander, Osasuna justru kembali menelan kekalahan 0-2 dari Sevilla. Catatan tandang mereka juga mengkhawatirkan karena mengalami empat kekalahan beruntun di luar kandang.

Deportivo memiliki keuntungan dari rekor pertemuan di Riazor. Mereka tidak terkalahkan dalam lima pertandingan kandang terakhir melawan Osasuna di La Liga, bahkan berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam seluruh laga tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Dua Tim yang Ingin Bangkit - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Dua Tim yang Ingin Bangkit

Senin, 2 November 2026 | 19.44 WIB

Prediksi Skor Deportivo vs Osasuna di Liga Spanyol: Sama-sama Inkosisten, Siapa yang Bangkit? - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Deportivo vs Osasuna di Liga Spanyol: Sama-sama Inkosisten, Siapa yang Bangkit?

Senin, 2 November 2026 | 17.32 WIB

Prediksi Skor Sevilla FC vs CA Osasuna: Peluang Berbagi Poin Terbuka - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Sevilla FC vs CA Osasuna: Peluang Berbagi Poin Terbuka

Selasa, 27 Oktober 2026 | 17.17 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

5

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

6

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

10

Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore