Prediksi Deportivo vs Osasuna 3 November 2026: Tuan Rumah Berpeluang Amankan Poin

JawaPos.com - Deportivo La Coruña akan menjamu Osasuna dalam pertandingan lanjutan La Liga 2026/2027 pada Selasa, 3 November 2026, pukul 03.00 WIB.

Duel di Stadion Abanca-Riazor ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Dikutip dari The Stats Zone, Deportivo menjalani musim yang cukup kompetitif setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Spanyol.

Meski demikian, mereka sedang menghadapi periode sulit karena belum meraih kemenangan dalam enam pertandingan liga terakhir.

Kemenangan 3-0 atas Cented Academy di Copa del Rey menjadi modal untuk membangkitkan kepercayaan diri menjelang pertandingan ini.

Osasuna juga belum menunjukkan performa yang stabil. Mereka sempat mengganti pelatih dan kembali menunjuk Jagoba Arrasate untuk memperbaiki keadaan.

Setelah menang 2-0 atas Racing Santander, Osasuna justru kembali menelan kekalahan 0-2 dari Sevilla. Catatan tandang mereka juga mengkhawatirkan karena mengalami empat kekalahan beruntun di luar kandang.